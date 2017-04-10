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20:13 (мск), источник: Ежедневник.by

Мартовские зарплаты бюджетникам индексировать не будут

Поскольку индекс потребительских цен за март не превысил пятипроцентного порога к январю 2017 года, индексации денежных доходов населения, получаемых из бюджета, не будет.

Источник: Reuters

Минимальная заработная плата (МЗП) и денежные доходы населения Беларуси за март текущего года не индексируются, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

Как пояснили в министерстве, в соответствии с законом «Об индексации денежных доходов населения с учетом инфляции» индексация представляет собой корректировку величины не имеющих единовременного характера доходов физических лиц из бюджетных источников в целях частичного возмещения потерь, вызванных инфляцией, и производится в случае превышения пятипроцентного порога индексом потребительских цен, исчисленным нарастающим итогом с момента их предыдущей индексации (пересмотра размеров доходов). По информации Национального статистического комитета, индекс потребительских цен за март к январю 2017 года составил 100,3%.

Таким образом, индекс потребительских цен за март не превысил пятипроцентного порога к январю 2017 года — месяцу пересмотра денежных доходов (заработной платы, государственных стипендий обучающимся, стипендий клиническим ординаторам, стипендий работникам, направленным на повышение квалификации, переподготовку, стажировку в очной (дневной) форме обучения в другой населенный пункт), получаемых из бюджетных источников; заработной платы государственных служащих и приравненных к ним лиц; денежного довольствия военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава; денежного довольствия военнослужащих срочной военной службы, суворовцев, воспитанников воинских частей, курсантов военных учебных заведений; установленных от базовой величины пособий по безработице и стипендий гражданам в период профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению органа по труду, занятости и социальной защите городского, районного исполнительного комитета.

В связи с этим данные виды доходов за март не индексируются, пояснили в министерстве. Минимальная заработная плата, установленная правительством с 1 января нынешнего года в размере 265 рублей, за март также не индексируется.

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