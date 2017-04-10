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20:44 (мск), источник: Ежедневник.by

КГК вскрыл мошенничество с НДС на 600 тыс. долларов

Благодаря вмешательству органов финансовых расследований предотвращен ущерб государству на сумму более 600 тыс. долларов, которые коммерческая структура хотела получить из бюджета при своей ликвидации.

Источник: Ежедневник.by

Как сообщается на сайте Комитета государственного контроля, управлением ДФР КГК по Минской области и г. Минску при содействии Департамента финансового мониторинга КГК предотвращена попытка незаконного получения одной из фирм Минской области из бюджета ранее уплаченного налога на добавленную стоимость на сумму 1 250 000 деноминированных рублей.

По имевшейся у финансовой милиции информации данная коммерческая структура активно ввозила на протяжении значительного времени крупные партии овощей и фруктов из стран Европейского Союза с целью дальнейшей реализации на территории Беларуси.

Однако подозрительным был тот факт, что с предприятиями-поставщиками белорусский субъект не вел никаких взаиморасчетов. При этом и денежных средств от реализации товаров на счета компании не поступало.

Таким образом, объем ввозимой продукции рос, а доходы от реализации его на территории республики многократно ему уступали. В налоговых отчетах прослеживалась отрицательная рентабельность и многомиллионные убытки. Явное несоответствие данных показателей подтолкнуло к более детальному анализу такого дисбаланса и вскрыло хитро придуманную и практически реализованную схему.

Выяснилось, что ввезенная продукция реализовывалась за наличный расчет, но документально ее реализация оформлялась в адрес лжеструктур. При подаче на ликвидацию и прохождении ликвидационной проверки, данная коммерческая структура попыталась незаконно вернуть уплаченный при ввозе НДС, т.к. по фиктивным документам он превышал начисленный (начисленный НДС был минимален, поскольку документальной реализации ввезенных товаров практически не было, а товар продавался за наличный расчет). Введение в заблуждение работников налоговых органов позволило субъекту хозяйствования потребовать от налогового органа возврата ранее уплаченного НДС на сумму 1 250 000 деноминированных рублей.

Финансовая операция по перечислению налога на добавленную стоимость из казначейства на счета фирмы уже практически была завершена, когда в дело вмешались работники органов финансовых расследований и специалисты Департамента финансового мониторинга. Данная финансовая операция была заморожена, а счета коммерческой структуры — заблокированы. Благодаря оперативному вмешательству органов финансовых расследований НДС возращен казначейству в полном объеме, а фактический ущерб государственным интересам предотвращен.

В ходе проверки также выяснилось, что коммерческую структуру возглавляло подставное лицо, которое действовало в интересах граждан, организовавших данную схему и планировавших улучшение своего материального положения за счет средств государственного бюджета.

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