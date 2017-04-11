Воронежская область сохранит финансирование льготных путевок на отдых и оздоровление детей

Льготные путевки на отдых и оздоровление детей в 2016 году получили более 11 тыс. детей из малообеспеченных семей Воронежской области. Из облбюджета оплатили более 9 тыс. путевок детям работающих жителей региона. Власти запланировали увеличить эти показатели в 2017 году, сообщил руководитель областного департамента социальной защиты Андрей Измалков на заседании областного правительства в понедельник, 10 апреля.

В Воронеже прием заявок на приобретение путевок в муниципальные детские лагеря на лето 2017 года стартовал в январе. Правом на отдых в городе могут воспользоваться школьники от 7 до 17 лет, в зависимости от лагеря. К приему детей летом будут готовы семь лагерей: «Кировец» (четыре смены, дети от 7 до 17 лет), «Полет» (первая смена принимает детей от 7 до 17 лет, вторая — от 10 до 14 лет, третья — от 14 до 17 лет), «Алмаз» (четыре смены, от 11 до 17 лет), «Костер» (три смены, от 11 до 17 лет). В детских лагерях отдохнут 7,3 тыс. воронежских детей — на 2,5% больше, чем в 2016 году. Увеличить число отдохнувших в детских лагерях ребят поможет организация 10-дневных смен. Семь таких смен планируют открыть в четырех муниципальных лагерях.