«Укрзализныця» назначила еще 4 дополнительных поезда на Пасху

«На наиболее популярные даты для выезда граждан на пасхальные праздники “Укрзализныця” назначила еще 4 дополнительных поезда, которые будут курсировать между Киевом и Хмельницким, Киевом и Львовом и Киевом и Сумами. В целом на период с 13 по 18 апреля уже в продаже билеты на 20 дополнительных поездов в разных направлениях», — говорится в сообщении.

В частности, поезд № 243/244 Киев — Львов осуществит рейсы из Киева и Львова 15 и 17 апреля.

Поезд № 271/272 Киев — Хмельницкий отправится из Киева 17 апреля в 06:30 и прибудет в Хмельницкий в 11:58, поезд № 277/278 Киев — Хмельницкий отправится в рейс из Киева и Хмельницкого 15 апреля, отправление из Киева в 05:50 и прибытие в Хмельницкий в 10:58, отправление из Хмельницкого в 13:50 и прибытие в Киев в 20:28. В составе этих поездов будут курсировать плацкартные, купейные вагоны и вагоны класса люкс.

Кроме того, назначен дополнительный поезд № 796/795 Киев — Сумы, который отправится из Киева и Сум 15, 17, 29 апреля. В составе поезда вагоны с местами для сидения.

Напомним, ранее сообщалось, что для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки во время пасхальных праздников «Укрзализныця» назначила дополнительный поезд № 298 Херсон — Киев.