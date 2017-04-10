«Почта России» инициировала первые уголовные дела против «серой» почты

«Почта России» выявила мошенническую схему с использованием «серой» почты, в результате которой, по предварительной оценке, государству был причинен ущерб на 200 млн руб., сообщил РБК представитель почтового оператора. По итогам проверки Управление МВД по городскому округу Химки возбудило два уголовных дела в отношении неустановленного круга лиц (копии постановлений есть у РБК) по ст. 165 УК РФ по факту «причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием».

«В мошеннических действиях в особо крупном размере подозреваются представители двух коммерческих компаний (ООО “Аргумент”, ИП “Якимова Т. В.”), а также ответственные должностные лица почтового отделения и почтамта», — рассказали РБК в пресс-службе «Почты России». По данным собеседника РБК в почтовом операторе, сотрудники этих юрлиц «вступили в сговор с работниками отделения связи и почтамта и ежедневно сдавали для пересылки и доставки почтовую корреспонденцию, количество которой в четыре раза превосходило оплаченные [корпоративными клиентами] объемы». Потерпевшими от мошеннических действий стали банки, финансовые учреждения и другие крупные организации, чьи почтовые отправления были изъяты из сети доставки как неоплаченные.

Одновременно «Почта России» подала в Арбитражный суд Москвы два иска — к ИП «Якимова Т. В.» и ООО «Аргумент», требуя взыскать с них материальный ущерб. Эти компании являются посредниками между десятками небольших фирм и «Почтой России» и предлагают услуги по пересылке писем рекламного и информационного характера.

По словам собеседника РБК в «Почте России», это первое крупное уголовное дело против «серых» почтальонов, довести такие дела до суда очень сложно. Ранее оператор инициировал возбуждение ряда административных дел. С 1997 года изготовление фальшивых марок не является уголовным преступлением. За него предусмотрена лишь административная ответственность с наказанием в виде штрафа для граждан до 2 тыс., для организаций — до 40 тыс. руб.

Фальшивая почта

«Почта России» начала активно бороться с «серой» почтой во второй половине 2015 года. Оборот неучтенной корреспонденции, по данным оператора, на тот момент превышал треть общего годового объема отправлений, достигая 342 млн писем. Весной 2016 года заместитель гендиректора «Почты России» по почтовому бизнесу Инесса Галактионова оценивала ущерб, понесенный оператором в результате работы «серой» почты в течение пяти лет, более чем в 28 млрд руб. По ее словам, более половины из этой суммы — 18 млрд руб. — пришлось на урон от использования нелегальных франкировальных машин и пересылки неоплаченных писем в составе крупных партий.