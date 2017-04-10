«Почта России» инициировала первые уголовные дела против «серой» почты

«Почта России» выявила мошенническую схему с использованием «серой» почты, в результате которой, по предварительной оценке, государству был причинен ущерб на 200 млн руб., сообщил РБК представитель почтового оператора. По итогам проверки Управление МВД по городскому округу Химки возбудило два уголовных дела в отношении неустановленного круга лиц (копии постановлений есть у РБК) по ст. 165 УК РФ по факту «причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием».
«В мошеннических действиях в особо крупном размере подозреваются представители двух коммерческих компаний (ООО “Аргумент”, ИП “Якимова Т. В.”), а также ответственные должностные лица почтового отделения и почтамта», — рассказали РБК в пресс-службе «Почты России». По данным собеседника РБК в почтовом операторе, сотрудники этих юрлиц «вступили в сговор с работниками отделения связи и почтамта и ежедневно сдавали для пересылки и доставки почтовую корреспонденцию, количество которой в четыре раза превосходило оплаченные [корпоративными клиентами] объемы». Потерпевшими от мошеннических действий стали банки, финансовые учреждения и другие крупные организации, чьи почтовые отправления были изъяты из сети доставки как неоплаченные.
Одновременно «Почта России» подала в Арбитражный суд Москвы два иска — к ИП «Якимова Т. В.» и ООО «Аргумент», требуя взыскать с них материальный ущерб. Эти компании являются посредниками между десятками небольших фирм и «Почтой России» и предлагают услуги по пересылке писем рекламного и информационного характера.
По словам собеседника РБК в «Почте России», это первое крупное уголовное дело против «серых» почтальонов, довести такие дела до суда очень сложно. Ранее оператор инициировал возбуждение ряда административных дел. С 1997 года изготовление фальшивых марок не является уголовным преступлением. За него предусмотрена лишь административная ответственность с наказанием в виде штрафа для граждан до 2 тыс., для организаций — до 40 тыс. руб.
Фальшивая почта
«Почта России» начала активно бороться с «серой» почтой во второй половине 2015 года. Оборот неучтенной корреспонденции, по данным оператора, на тот момент превышал треть общего годового объема отправлений, достигая 342 млн писем. Весной 2016 года заместитель гендиректора «Почты России» по почтовому бизнесу Инесса Галактионова оценивала ущерб, понесенный оператором в результате работы «серой» почты в течение пяти лет, более чем в 28 млрд руб. По ее словам, более половины из этой суммы — 18 млрд руб. — пришлось на урон от использования нелегальных франкировальных машин и пересылки неоплаченных писем в составе крупных партий.
Самыми распространенными методами работы «серых» почтальонов являются подделка марок и так называемых франков, то есть оттисков франкировальных машин (их наносят на отправления в качестве госзнаков почтовой оплаты), подтвердил РБК представитель «Почты России». Например, 10 апреля одна из столичных компаний пыталась отправить 550 заказных писем собственникам жилья, используя фальшивые знаки почтовой оплаты на 47 тыс. руб. Чтобы затруднить определение фальшивок номиналом по 25, поверх них мошенники доклеивали настоящие марки стоимостью 1, 3 и 5 руб.
Кроме того, мошенники скручивают счетчики франкировальных машин и проводят махинации с отчетностью — с весом и объемом писем, их тарификацией и прочим. ООО «Аргумент» и ИП «Якимова», в частности, подделывали документы, занижая объемы отправляемой почты, а также скручивали счетчики франкировальных машин, описывает собеседник РБК.
При этом, по его словам, 90% франкировальных машин не подконтрольны «Почте России» и находятся у сторонних организаций, что «выводит ситуацию с отслеживанием подлинности оттисков штемпелей из-под контроля».
Для пресечения нелегальных схем почтовая служба и курирующая ее Минкомсвязь предложили создать в России единую IT-систему, которая позволила бы контролировать все франкировальные машины.
Соответствующий приказ министерства должен вступить в силу 1 сентября 2017 года. Тем не менее уже по итогам 2016 года объем «серой» почты удалось сократить более чем вдвое, до 154 млн отправлений, или 18% от всей корреспонденции, заявили в пресс-службе «Почты России». Среди мер по борьбе с «серой» почтой — сокращение точек приема письменной корреспонденции от организаций, перевод крупных клиентов на прямую сдачу отправлений в сортировочные центры, ужесточение процедуры входного контроля, тотальный пересчет поступающей в сортировочные центры корреспонденции.
В то же время президент Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов подчеркивает, что в работе «серой» почты принимают непосредственное участие сотрудники «Почты России». «Самая распространенная схема — человек принес мешок конвертов, дал тысячу рублей сотруднику почты, тот их раскидал по ящикам. Это комплексная проблема. Кнутом там ничего не решить», — говорит он.