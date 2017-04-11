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04:30 (мск), источник: Вести Приморье

«Дарькинский «РОЛИЗ» переезжает на Камчатку

Известная приморская рыболовецкая компания «РОЛИЗ» переезжает из Владивостока на Камчатку.

Известная приморская рыболовецкая компания «РОЛИЗ» переезжает из Владивостока на Камчатку. Эти важные события стали результатом изменений в структуре группы «НОРЕБО», сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на сайт «Рыбак Камчатки».

«НОРЕБО» — один из крупнейших рыбопромышленных холдингов мира, который объединил 12 рыбодобывающих компаний Северо-Запада и Дальнего Востока России, включая АО «АКРОС», ООО «РОЛИЗ», ЗАО «Сахалин Лизинг Флот» («СЛФ»). Когда «НОРЕБО» приобрела «СЛФ», это сахалинское предприятие также было подчинено владивостокскому офису «РОЛИЗ». Но в марте 2017 года центром управления обеих компаний стал Петропавловск-Камчатский, а именно — офис АО «АКРОС». Ранее «АКРОС» взял под управление еще одну дальневосточную компанию, входящую в группу «НОРЕБО», — ООО «МАГАДАНТРАЛФЛОТ». Таким образом, администрация АО «АКРОС» руководит флотом уже четырех предприятий, а это 11 судов и около 2 тысяч членов экипажей.

«Изменение управленческой структуры вызвано рядом причин, — говорит гендиректор АО “АКРОС” Александр Исаков. — Во-первых, все морские районы, где дальневосточные компании “НОРЕБО” ведут промысел, сосредоточены вокруг нашего полуострова. Во-вторых, в Сероглазке на базе флота АО “АКРОС” создан мощный транспортно-логистический узел по обслуживанию судов, перевалке и хранению грузов. Поэтому руководство холдинга приняло решение сосредоточить управление флотом в одних руках именно на Камчатке».

Компания «РОЛИЗ» была создана в Приморье в 1992 году. Почти четверть века руководство этой компании находилось во Владивостоке. Именно с этой компанией связано начало бизнес-карьеры экс-губернатора Приморского края Сергея Дарькина. В настоящее время «РОЛИЗ» входит в число ведущих рыболовецких компаний. Рыбная квота компании «РОЛИЗ» составляет около 85 тысяч тонн. Рыбная отрасль Камчатки теперь может зачесть этот объем в свой актив, делает вывод «Рыбак Камчатки».

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