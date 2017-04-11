«Дарькинский «РОЛИЗ» переезжает на Камчатку

Известная приморская рыболовецкая компания «РОЛИЗ» переезжает из Владивостока на Камчатку. Эти важные события стали результатом изменений в структуре группы «НОРЕБО», сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на сайт «Рыбак Камчатки».
«НОРЕБО» — один из крупнейших рыбопромышленных холдингов мира, который объединил 12 рыбодобывающих компаний Северо-Запада и Дальнего Востока России, включая АО «АКРОС», ООО «РОЛИЗ», ЗАО «Сахалин Лизинг Флот» («СЛФ»). Когда «НОРЕБО» приобрела «СЛФ», это сахалинское предприятие также было подчинено владивостокскому офису «РОЛИЗ». Но в марте 2017 года центром управления обеих компаний стал Петропавловск-Камчатский, а именно — офис АО «АКРОС». Ранее «АКРОС» взял под управление еще одну дальневосточную компанию, входящую в группу «НОРЕБО», — ООО «МАГАДАНТРАЛФЛОТ». Таким образом, администрация АО «АКРОС» руководит флотом уже четырех предприятий, а это 11 судов и около 2 тысяч членов экипажей.
«Изменение управленческой структуры вызвано рядом причин, — говорит гендиректор АО “АКРОС” Александр Исаков. — Во-первых, все морские районы, где дальневосточные компании “НОРЕБО” ведут промысел, сосредоточены вокруг нашего полуострова. Во-вторых, в Сероглазке на базе флота АО “АКРОС” создан мощный транспортно-логистический узел по обслуживанию судов, перевалке и хранению грузов. Поэтому руководство холдинга приняло решение сосредоточить управление флотом в одних руках именно на Камчатке».
Компания «РОЛИЗ» была создана в Приморье в 1992 году. Почти четверть века руководство этой компании находилось во Владивостоке. Именно с этой компанией связано начало бизнес-карьеры экс-губернатора Приморского края Сергея Дарькина. В настоящее время «РОЛИЗ» входит в число ведущих рыболовецких компаний. Рыбная квота компании «РОЛИЗ» составляет около 85 тысяч тонн. Рыбная отрасль Камчатки теперь может зачесть этот объем в свой актив, делает вывод «Рыбак Камчатки».