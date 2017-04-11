«Дарькинский «РОЛИЗ» переезжает на Камчатку

Известная приморская рыболовецкая компания «РОЛИЗ» переезжает из Владивостока на Камчатку. Эти важные события стали результатом изменений в структуре группы «НОРЕБО», сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на сайт «Рыбак Камчатки».

«НОРЕБО» — один из крупнейших рыбопромышленных холдингов мира, который объединил 12 рыбодобывающих компаний Северо-Запада и Дальнего Востока России, включая АО «АКРОС», ООО «РОЛИЗ», ЗАО «Сахалин Лизинг Флот» («СЛФ»). Когда «НОРЕБО» приобрела «СЛФ», это сахалинское предприятие также было подчинено владивостокскому офису «РОЛИЗ». Но в марте 2017 года центром управления обеих компаний стал Петропавловск-Камчатский, а именно — офис АО «АКРОС». Ранее «АКРОС» взял под управление еще одну дальневосточную компанию, входящую в группу «НОРЕБО», — ООО «МАГАДАНТРАЛФЛОТ». Таким образом, администрация АО «АКРОС» руководит флотом уже четырех предприятий, а это 11 судов и около 2 тысяч членов экипажей.

«Изменение управленческой структуры вызвано рядом причин, — говорит гендиректор АО “АКРОС” Александр Исаков. — Во-первых, все морские районы, где дальневосточные компании “НОРЕБО” ведут промысел, сосредоточены вокруг нашего полуострова. Во-вторых, в Сероглазке на базе флота АО “АКРОС” создан мощный транспортно-логистический узел по обслуживанию судов, перевалке и хранению грузов. Поэтому руководство холдинга приняло решение сосредоточить управление флотом в одних руках именно на Камчатке».