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09:27 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Airbnb отказалась от российской прописки. Компания ликвидировала местную «дочку»

Международный сервис бронирования квартир Airbnb ликвидировал подразделение в России. В компании утверждают, что при этом не сокращали сотрудников и лишь упростили операционную структуру, переведя все операции в Берлин, Дублин и Лондон. Закрытие российского юридического лица может быть вызвано в том числе ужесточением законодательства, считают эксперты, — в частности, властям теперь будет сложнее запрашивать у компании данные о пользователях, не платящих налоги за сдачу квартир или попавших в поле зрения правоохранительных органов.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В конце марта корпорация Airbnb ликвидировала свою российскую дочернюю компанию ООО «Эйрбиэнби Раша», следует из данных Kartoteka.ru. Представитель Airbnb Екатерина Кукуреко подтвердила «Ъ» информацию о ликвидации юридического лица.

Коллеги упрощали операционную структуру и решили, что проводить операции нам проще через Берлин, Дублин и Лондон. Поэтому не было смысла держать открытым российское ООО.
Екатерина Кукуреко
представитель Airbnb

Несмотря на это, компания не сокращала персонал и в 2017 году наняла еще нескольких специалистов, которые занимаются продвижением сервиса в России, утверждает она. Всего российским рынком в команде занимаются шесть человек, позиции распределены между Москвой, Берлином и Дублином, говорят в Airbnb.

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Сервис Airbnb запущен в 2008 году и сейчас предлагает пользователям жилье в 65 тыс. городов 191 страны мира. Компания получила около $3,4 млрд инвестиций, в том числе от фонда DST Global Юрия Мильнера. Airbnb взимает с хозяев апартаментов 3% от суммы бронирования, а с арендатора — от 6% до 12%. ООО «Эйрбиэнби Раша» было зарегистрировано в феврале 2012 года. По данным SimilarWeb, посещаемость сайта airbnb.ru в марте 2017 года составила 3,85 млн пользователей.

Повлиять на решение компании ликвидировать российскую «дочку» могло местное законодательство, предполагают опрошенные «Ъ» участники интернет-рынка. Например, Airbnb могла ликвидировать юридическое лицо, чтобы власти не запрашивали у компании данные о пользователях, не платящих налоги за сдачу квартир, предполагает источник «Ъ» в интернет-отрасли.

«Возможно, компания решила таким образом избежать выполнения требований ФЗ-54 об онлайн-кассах», — добавляет собеседник на рынке онлайн-трэвел. Согласно этому закону, предприниматели, занятые в розничном бизнесе, должны с 1 июля 2017 года модернизировать кассовые аппараты или приобрести новые. Главные требования к кассовой технике — подключение к интернету и наличие фискальных накопителей, которые будут передавать информацию обо всех расчетах в налоговые органы.

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Другой участник рынка онлайн-трэвел уточняет, что если в Airbnb «запускали на российскую “дочку” деньги и поток информации» о том, кто был гостем и арендодателем, сколько заплатили и сколько времени жили люди в арендуемом жилье, то российские правоохранительные органы и налоговая служба могли запрашивать и получать эту информацию в отношении событий на территории РФ. «Если они сейчас закрывают это ООО, то все деньги и информация теперь будут за рубежом, и это ограничивает возможности российских органов власти», — констатирует он.

Один из собеседников «Ъ» также напоминает, что с 1 сентября 2015 года в России действует закон, обязывающий даже иностранные компании хранить информацию о персональных данных россиян на серверах на территории России. Интернет-ресурсы, не соблюдающие требование, включают в реестр нарушителей и блокируют по представлению Роскомнадзора — в 2016 году это случилось с социальной сетью Linkedin. В Airbnb не ответили на вопрос «Ъ» о том, перенесла ли компания серверы с персональными данными россиян в Россию.

Норма о хранении и обработке персональных данных сама по себе не требует наличия российской «дочки» или представительства у иностранной компании, говорит партнер юридической компании Conner & Company Алексей Кокорин.

«Airbnb, к примеру, может нанять российскую компанию, которая будет заниматься обслуживанием серверов с персональными данными российских пользователей. Поэтому я не думаю, что закрытие российской компании Airbnb может как-то отразиться на исполнении законодательства о персональных данных. Тут все вполне законно», — полагает он. По мнению юриста, закрытие может быть связано с организационными причинами: содержание российского юридического лица связано с дополнительными административными расходами, арендой и зарплатами.

Роман Рожков, Мария Коломыченко

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