Цзилинь проникает в Приморье

В крае реализуется ряд инвестиционных проектов с внедрением новых технологий из провинции Цзилинь, сообщает ИА «Дейта».

По словам Лю Гочжуна, сегодня в Приморье работают 65 компаний с инвестициями провинции Цзилинь.

«На Приморье приходится 65% от всех цзилиньских инвестиций в Россию», — отметил он. По словам Лю Гочжуна, Приморский край для провинции Цзилинь является приоритетным направлением для въезда туристов из КНР — сотрудничество в области туризма находится на высоком уровн, информирует краевая администрация.

Михаил Грач.