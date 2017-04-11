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04:07 (мск), источник: ДЕЙТА

Незаконная реклама стала настоящей бедой для Приморья

За последние два года департамент информационной политики Приморского края выдал почти три тысячи предписаний за незаконную установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Владивостокской городской агломерации, сообщает ИА «Дейта».

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

По информации департамента, тема незаконной установки и демонтажа наружной рекламы на сегодня остается одной из самых острых в отрасли.

«С первого марта 2015 года, с момента передачи нам соответствующих полномочий, мы выдали уже 2 869 предписаний по демонтажу таких конструкций на территории Владивостока, Артема, Надеждинского и Шкотовского районов. Однако процент исполнения данных поручений весьма невысок», — рассказала заместитель директора департамента Лариса Сёмина.

«Из общего количества рекламных конструкций, подлежащих сносу в соответствии с выданными предписаниями, собственниками демонтировано почти 800 конструкций, по сносу еще 993 конструкций представления направлены в муниципальные образования, однако муниципалитетами устранено не более 150 нарушений», — говорится в сообщении администрации Приморского края.

Между тем эксперты отмечают, что незаконно размещенные рекламные конструкции не только портят внешний вид, но и наносят значительный вред окружающей среде. При неправильной установке конструкции могут стать причиной ДТП, испортить фасады и крыши зданий, нарушить архитектурный облик города, повлечь за собой несчастные случаи.

«Обязанности по сносу незаконных конструкций лежат в первую очередь на самих их владельцах, либо на собственниках недвижимого имущества. Однако если работы не проведены в срок, то заниматься этим должны профильные ведомства муниципалитетов, на территории которых выявлены нарушения», — говорится в сообщении.

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