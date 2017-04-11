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05:46 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Госдолг Красноярского края начал снижаться

Уровень задолженности составил 99,9 млрд рублей.

Источник: Reuters

Государственный долг Красноярского края впервые за долгое время начал снижаться. По данным на начало апреля, объем задолженности за два месяца упал со 105,4 млрд рублей до 99,9 млрд рублей.

В региональном министерстве финансов отметили, что сумма уменьшилась за счет погашения части бюджетного кредита. Теперь размер займа составляет около 29 млрд рублей, в то время как в феврале он достигал 34 млрд.

Большая часть госдолга (60 млрд рублей) приходится на ценные бумаги. Банковские кредиты составляют 10,2 млрд рублей, однако в министерстве обещают сократить их объем до 6,7 млрд. К 1 мая общая сумма должна снизиться до 96,4 млрд рублей.

Напомним, государственный долг Красноярского края на 1 февраля 2017 составил 105,4 млрд рублей. По этому показателю регион опередил Московскую область (98 млрд рублей) и Татарстан (102 млрд рублей). Показатель стал самым высоким в истории.

В феврале рейтинговое агентство Moody's заявило, что Красноярский край столкнулся с трудностями по сдерживанию своего госдолга. Сейчас рейтинг региона держится на отметке B1 с негативным прогнозом.

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