Госдолг Красноярского края начал снижаться

Государственный долг Красноярского края впервые за долгое время начал снижаться. По данным на начало апреля, объем задолженности за два месяца упал со 105,4 млрд рублей до 99,9 млрд рублей.

В региональном министерстве финансов отметили, что сумма уменьшилась за счет погашения части бюджетного кредита. Теперь размер займа составляет около 29 млрд рублей, в то время как в феврале он достигал 34 млрд.

Большая часть госдолга (60 млрд рублей) приходится на ценные бумаги. Банковские кредиты составляют 10,2 млрд рублей, однако в министерстве обещают сократить их объем до 6,7 млрд. К 1 мая общая сумма должна снизиться до 96,4 млрд рублей.

Напомним, государственный долг Красноярского края на 1 февраля 2017 составил 105,4 млрд рублей. По этому показателю регион опередил Московскую область (98 млрд рублей) и Татарстан (102 млрд рублей). Показатель стал самым высоким в истории.

В феврале рейтинговое агентство Moody's заявило, что Красноярский край столкнулся с трудностями по сдерживанию своего госдолга. Сейчас рейтинг региона держится на отметке B1 с негативным прогнозом.