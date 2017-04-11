Мэрия Новосибирска готова принять библиотеку СО РАН на баланс
В декабре 2016 года в адрес мэра города Новосибирска поступило обращение от профсоюза СО РАН с просьбой сохранить библиотеку для жителей верхней зоны Академгородка
В декабре 2016 года в адрес мэра города Новосибирска поступило обращение от профсоюза СО РАН с просьбой сохранить библиотеку для жителей верхней зоны Академгородка
Мэрия Новосибирска готова принять библиотеку СО РАН на баланс, сообщает
«Мы понимаем большое значение библиотеки СО РАН для Академгородка. Это один из лучших библиотечных фондов. Здесь работают профессионалы, любящие своё дело. Мы сделаем всё возможное, чтобы её сохранить», — подчеркнула начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.
В декабре 2016 года в адрес мэра города Новосибирска поступило обращение от профсоюза СО РАН с просьбой сохранить библиотеку для жителей верхней зоны Академгородка в связи с риском её закрытия по причине невозможности СО РАН её содержать.
В январе 2017 года мэр Новосибирска Анатолий Локоть провёл выездное совещание в Советском районе, на котором дал специалистам поручение — принять меры по недопущению закрытия библиотеки на ул. Золотодолинской, 25.
Департамент культуры, спорта и молодежной политики направил в адрес управляющего делами СО РАН предложение заключить договор безвозмездного пользования зданием библиотеки между СО РАН и МКУК ЦБС «Советского района». Эта мера позволит сохранить социально значимый объект для жителей Советского района, а также станет очередным шагом к передаче здания в муниципальную собственность города Новосибирска для продолжения библиотечной деятельности.