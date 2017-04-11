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07:17 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Мэрия Новосибирска готова принять библиотеку СО РАН на баланс

В декабре 2016 года в адрес мэра города Новосибирска поступило обращение от профсоюза СО РАН с просьбой сохранить библиотеку для жителей верхней зоны Академгородка из-за риска её закрытия по причине невозможности СО РАН её содержать, сообщает пресс-служба мэрии.

Мэрия Новосибирска готова принять библиотеку СО РАН на баланс, сообщает пресс-служба мэрии.

«Мы понимаем большое значение библиотеки СО РАН для Академгородка. Это один из лучших библиотечных фондов. Здесь работают профессионалы, любящие своё дело. Мы сделаем всё возможное, чтобы её сохранить», — подчеркнула начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.

В декабре 2016 года в адрес мэра города Новосибирска поступило обращение от профсоюза СО РАН с просьбой сохранить библиотеку для жителей верхней зоны Академгородка в связи с риском её закрытия по причине невозможности СО РАН её содержать.

В январе 2017 года мэр Новосибирска Анатолий Локоть провёл выездное совещание в Советском районе, на котором дал специалистам поручение — принять меры по недопущению закрытия библиотеки на ул. Золотодолинской, 25.

Департамент культуры, спорта и молодежной политики направил в адрес управляющего делами СО РАН предложение заключить договор безвозмездного пользования зданием библиотеки между СО РАН и МКУК ЦБС «Советского района». Эта мера позволит сохранить социально значимый объект для жителей Советского района, а также станет очередным шагом к передаче здания в муниципальную собственность города Новосибирска для продолжения библиотечной деятельности.

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