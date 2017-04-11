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07:15 (мск), источник: Om1.ru

В Омске подорожали бензин и картошка, но подешевели крупы и компьютеры

Цены в Омском регионе начали снижаться. Ряд продуктов подешевел, однако на некоторую продукцию цены наоборот повысились.

Источник: Reuters

Омскстат обнародовал данные по потребительским ценам за март 2017 года. Согласно результатам исследований, в Омской области наблюдалась дефляция — подешевели продукты и непродовольственные товары.

Так, индекс потребительских цен на товары и услуги в регионе в марте 2017 года составил 99,9%, тогда как в 2016 — 100,3%.

Средний уровень цен на продукты снизился на 0,3%, на непродовольственные товары на 0,1%, в то время как стоимость услуг незначительно повысилась — на 0,1%. Больше всего в прошлом месяце подешевели огурцы — на 25,7%, также цены снизились на помидоры — 5,5%, чеснок — 2,4%, замороженные овощи — 2,3%.

Подешевели крупы — гречка (5%), рис (2,1%), овсянка (2,1%), пшено (1,9%). Незначительно подешевели мясо птицы, сахар, майонез, сыр, кофе, соль, фрукты и цитрусовые. Доступнее стали хлеб и хлебобулочные изделия, рыбные продукты, консервы, колбасы, чай, мясо животных, кондитерские изделия — от 0,3 до 0,9%.

Однако при этом зафиксирован и рост цен на продукты, популярные у омичей: мука (0,5%), молоко и молочные продукты (1,6%), маргарин (1,8%), сливочное (3,2%) и подсолнечное (0,9%) масла, некоторые овощи (1,6−2,1%) и картофель (13,8%).

Снижение цен наблюдается и среди непродовольственных продуктов. Так, в прошлом месяце существенно снизились цены на дрова (4,9%), средства связи (2,3%), электротовары и бытовые приборы (2%), компьютеры (2,3%) и телерадиотовары (1,8%).

Вполне ожидаемо подорожали сезонная одежда и обувь, трикотаж, меховые изделия. В цене поднялись бензин, стройматериалы, моющие и чистящие средства, товары для животных, табак и посуда (0,2−1,4%).

Омскстат зафиксировал рост цен в области услуг населению: услуги банков подорожали на 2%, стоимость аренды индивидуального банковского сейфа подскочила на 16,4%. Подросли цены и тарифы на услуги образования, страхования, ветеринарии, а также тарифы на медицинские, бытовые и жилищные услуги (0,2−0,7%).

Отметим, цены минимального набора продуктов питания в марте составила 3 241,92 рубля, тогда как в феврале набор продуктов подорожал на 1,1%, с начала года — на 3,1%.

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