НБУ вводит в оборот памятную монету «Лев»

Национальный банк Украины с 11 апреля 2017 года вводит в обращение серебряную памятную монету «Лев» номиналом 5 грн и тиражом 4 тысячи шт. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

«Посвященная льву и его воплощению на памятниках культуры Киевской Руси. На территории современной Украины на протяжении тысячелетий проживали многочисленные племена и народы, которые оставили после себя уникальные произведения искусства. Бесценные памятники культуры древних эпох рассказывают, как люди учились работать с природными материалами, придавали им силу с помощью символов — изображений птиц, зверей, людей, орнаментов и тому подобное», — говорится в сообщении.