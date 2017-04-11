НБУ вводит в оборот памятную монету «Лев»
Монета номиналом 5 грн, посвящена льву и его воплощению на памятниках культуры Киевской Руси.
Монета номиналом 5 грн, посвящена льву и его воплощению на памятниках культуры Киевской Руси.
Национальный банк Украины с 11 апреля 2017 года вводит в обращение серебряную памятную монету «Лев» номиналом 5 грн и тиражом 4 тысячи шт. Об этом сообщает
«Посвященная льву и его воплощению на памятниках культуры Киевской Руси. На территории современной Украины на протяжении тысячелетий проживали многочисленные племена и народы, которые оставили после себя уникальные произведения искусства. Бесценные памятники культуры древних эпох рассказывают, как люди учились работать с природными материалами, придавали им силу с помощью символов — изображений птиц, зверей, людей, орнаментов и тому подобное», — говорится в сообщении.
На аверсе монеты размещены: вверху малый Государственный Герб Украины, надпись Украина, год чеканки монеты 2017 и номинал 5/гривен; позолоченный лев — фрагмент из тарелки XIII века (Херсонесский музей), справа — общий вид тарелки. Элемент отделки: локальная позолота, содержание золота в чистоте не меньше чем 0,0007 г. На реверсе монеты изображен голову льва (слева) и фрагмент уникального шиферного рельефа из