Красноярский край получил 550 млн рублей на борьбу с шелкопрядом
Выделенных денег достаточно, чтобы погасить очаг заражения.
Выделенных денег достаточно, чтобы погасить очаг заражения.
Красноярский край получил почти 550 млн рублей из федерального бюджета на борьбу с сибирским шелкопрядом. Свыше 392 миллионов выделены правительством РФ, примерно 157 миллионов — Рослесхозом. Об этом сообщили в
Общий объем средств, направленных на уничтожение опасных насекомых, составляет почти 850 млн рублей. Как отметил первый замминистра Дмитрий Селин, этих денег достаточно, чтобы провести все запланированные мероприятия.
«Уже закуплены спецпрепараты и проводится подготовка к
В марте красноярские ученые пришли к выводу, что в очагах распространения сибирского шелкопряда в лесах Енисейского района сохраняется его высокая концентрация. С начала апреля специалисты измеряют высоту снега и температуру на конкретных участках, чтобы своевременно зафиксировать выход гусениц из их зимних убежищ.
Напомним, сейчас красноярские ученые занимаются созданием нового биопрепарата, позволяющего успешно бороться с шелкопрядом. В основу разработки входят сибирские штаммы бактерий и грибов, регулирующие численность насекомых. Препараты планируется опробовать на практике уже в этом году.
Размножение шелкопряда в лесах Сибири является одной из самых острых проблем профильного хозяйства. В 50-х годах XX века вредитель уничтожил свыше 4 млн га хвойного леса. Сейчас распространение насекомых также вызывает тревогу у специалистов.