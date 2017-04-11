Красноярский край получил 550 млн рублей на борьбу с шелкопрядом

Красноярский край получил почти 550 млн рублей из федерального бюджета на борьбу с сибирским шелкопрядом. Свыше 392 миллионов выделены правительством РФ, примерно 157 миллионов — Рослесхозом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства лесного хозяйства.

Общий объем средств, направленных на уничтожение опасных насекомых, составляет почти 850 млн рублей. Как отметил первый замминистра Дмитрий Селин, этих денег достаточно, чтобы провести все запланированные мероприятия.

«Уже закуплены спецпрепараты и проводится подготовка к весенне-летним работам по авиационной обработке пораженных вредителем лесных участков. Мероприятия пройдут в два этапа. В первую очередь, весной, специалисты обработают участки, прилегающие к населенным пунктам и особо ценные леса, чтобы снизить риск возникновения ЧС, обусловленных лесными пожарами», — подчеркнул Селин.

В марте красноярские ученые пришли к выводу, что в очагах распространения сибирского шелкопряда в лесах Енисейского района сохраняется его высокая концентрация. С начала апреля специалисты измеряют высоту снега и температуру на конкретных участках, чтобы своевременно зафиксировать выход гусениц из их зимних убежищ.

Напомним, сейчас красноярские ученые занимаются созданием нового биопрепарата, позволяющего успешно бороться с шелкопрядом. В основу разработки входят сибирские штаммы бактерий и грибов, регулирующие численность насекомых. Препараты планируется опробовать на практике уже в этом году.

Размножение шелкопряда в лесах Сибири является одной из самых острых проблем профильного хозяйства. В 50-х годах XX века вредитель уничтожил свыше 4 млн га хвойного леса. Сейчас распространение насекомых также вызывает тревогу у специалистов.