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05:55 (мск), источник: AmurMedia.ru

День открытых дверей проведет Хабаровский краевой фонд капитального ремонта

Мероприятие пройдет 21 апреля с 9 до 17 часов.

Хабаровск, 11 апреля, AmurMedia.

День открытых дверей проводит Хабаровский краевой фонд капитального ремонта 21 апреля. В этот день все желающие смогут получить ответы на вопросы, касающиеся капитального ремонта, начисления платы и сроков выполнения работ, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе Фонда.

21 апреля с 9.00 до 17.00 НО «Хабаровский краевой фонд капитального ремонта» примет в своих стенах всех желающих для консультаций и практической помощи. Участники мероприятия смогут получить ответы как на общие вопросы о реализации системы капитального ремонта в крае, так и на вопросы по конкретным домам, квитанциям, начислениям и прочее. Прием будут вести не только специалисты фонда, но и руководители, в том числе директор Алена Сидорова. Будут организованны общие информационные экскурсии по отделам, заинтересованные получат информацию об организационной структуре и функциях фонда.

В рамках мероприятия желающие смогут прослушать лекции на следующие темы:

система капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (взносы на капитальный ремонт, условия предоставления заемных средств, перенос сроков проведения капитального ремонта, правила проведения общего собрания собственников), начало лекции в 10.00; порядок привлечения подрядных организаций, договорные отношения и сдача работ, начало лекции в 14.00.

День открытых дверей состоится 21 апреля 2017 г. с 9.00 до 17.00 часов (перерыв: 12.30−13.30 часов) по адресу: г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 57, 7 этаж.

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