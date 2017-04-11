Налоги пополнили бюджет Омской области на 14 млрд рублей

Это на 1,9 млрд. рублей больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В том числе в областной бюджет поступило порядка 11,8 млрд. рублей, в бюджет города — 1,3 млрд. рублей.

«Рост платежей в консолидированный бюджет Омской области обеспечен по налогу на прибыль на 68,4% или на 1,6 млрд. рублей, транспортному налогу — на 32,2% или на 46 млн. рублей, акцизу на алкогольную продукцию — на 21,8% или на 0,2 млрд. рублей, налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, — на 7,8% или на 45 млн. рублей, налогу на доходы физических лиц — на 4,6% или на 0,2 млрд. рублей, налогу на имущество — 3,2% или на 36 млн. рублей», — сообщает пресс-служба областного правительства.

Основные доходные источники консолидированного бюджета Омской области — налог на доходы физических лиц, налог на прибыль, акцизы на подакцизные товары. Доля поступления имущественных налогов составила 11,2%, доля поступления налогов от налогоплательщиков, применяющих специальные налоговые режимы, — 7%.