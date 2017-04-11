Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Моя вторая мама» 28 лет спустя: интервью с Марией Сорте
Яценюк прокомментировал свой арест: "Кремль пробил еще одно дно"
В ЕВС ответили на сообщение о переносе «Евровидения» из Киева
Анна Седокова и Натали стали многодетными мамами
Яна Рудковская вышла в свет в необычном мини-платье (фото)
Путин назвал главные угрозы России В их числе — оргпреступность, наркотрафик, коррупция и воздействие внешних сил
31-летняя Ирина Шейк впервые стала мамой
Стюардессы приняли роды на высоте 13 тысяч метров
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
В ЕС признали, что Джамала обманула «Евровидение» - СМИ
Россия подготовлена к конфликту с США - СМИ
16-летняя Соня Киперман сразила всех, выйдя в свет (фото)
Яна Рудковская вышла в свет в необычном мини-платье (фото)
Россия даст адекватный ответ на удары США в Сирии
РФ создает «Порубщик» для подавления ПВО врага
На федеральной трассе под Петербургом в грязи застряли 30 машин
Самые необычные велосипеды
Фоторепортажи
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
10Уйгурская проблема Китая
10Последствия циклона «Дебби»
07:09 (мск), источник: СуперОмск

Налоги пополнили бюджет Омской области на 14 млрд рублей

По данным УФНС России по Омской области, в 1 квартале 2017 года в консолидированный бюджет региона поступило более 14 млрд. рублей налогов и сборов.

Это на 1,9 млрд. рублей больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В том числе в областной бюджет поступило порядка 11,8 млрд. рублей, в бюджет города — 1,3 млрд. рублей.

«Рост платежей в консолидированный бюджет Омской области обеспечен по налогу на прибыль на 68,4% или на 1,6 млрд. рублей, транспортному налогу — на 32,2% или на 46 млн. рублей, акцизу на алкогольную продукцию — на 21,8% или на 0,2 млрд. рублей, налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, — на 7,8% или на 45 млн. рублей, налогу на доходы физических лиц — на 4,6% или на 0,2 млрд. рублей, налогу на имущество — 3,2% или на 36 млн. рублей», — сообщает пресс-служба областного правительства.

Основные доходные источники консолидированного бюджета Омской области — налог на доходы физических лиц, налог на прибыль, акцизы на подакцизные товары. Доля поступления имущественных налогов составила 11,2%, доля поступления налогов от налогоплательщиков, применяющих специальные налоговые режимы, — 7%.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Вашингтон пригрозил новыми ударами по Сирии в случае химатак
В ООН предрекли «существенный рост» зарплат россиян в 2017 году
КНДР обещает принять «решительные меры» против США
«Почта России» начала борьбу против «серой» почты
Кабмин расширил перечень оборудования, не облагаемого НДС в РФ
В США объяснили задержание российского программиста
Тренер сборной Аргентины по футболу Бауса отправлен в отставку
Спорт
«Калетник прыгнул как Овечкин». Все о победе «Магнитки» над СКА «Магнитка» показала характер, хотя весь матч доминировал СКА. Решающий гол в меньшинстве забил форвард хозяев Владислав Калетник
Авто
Экс-мэр Архангельска устроил гонки на Ferrari в торговом центре Бывший мэр Архангельска дрифтовал по этажам магазина в течение 15 минут. Свои действия он объяснил перформансом в честь художницы Абрамович
Hi-Tech
Запрет на соцсети для детей уже в Госдуме: мнение россиян В Госдуму внесен закон о запрете соцсетей для детей младше 14 лет и регистрации по паспорту
Кино
Билан и Меладзе поссорились в детском «Голосе» Дима Билан обиделся на своего коллегу по шоу из-за выступления его подопечных
Недвижимость
Нужен ли дизайнер для ремонта типовой малогабаритки?
Сантехников обяжут работать по ночам
Олимпийские коттеджи распродадут через интернет
Власти ужесточат расчет оплаты общедомовых нужд
Леди
7 моделей солнцезащитных очков, которые в моде в этом сезоне Главное вовремя остановиться: ограничиться одной парой и не растеряться в множестве вариантов — очень непросто
Дети
Егор Кончаловский стал отцом во второй раз Новая возлюбленная режиссера родила ему сына.
Все о ремонте
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
9 принципов ремонта первой квартиры
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь