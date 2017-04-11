В Казахстане ожидается очередное повышение тарифов на комуслуги
Уже с первого мая потребители начнут получать квитанции с новыми цифрами.
Уже с первого мая потребители начнут получать квитанции с новыми цифрами.
В Казахстане грядет очередное повышение тарифов на коммунальные услуги. Уже с первого мая потребители начнут получать квитанции с новыми цифрами. Удорожание ждет жителей Восточного и Южного Казахстана. Там планируют повысить стоимость воды и канализации, сообщает 31 канал.
Таким образом, с 1 мая жители Семея будут платить за воду почти на 5% больше. Тариф вырастет с 45,5 до 48 тенге за кубический метр. Канализация чуть меньше — рост составит почти 4,5%. Это чуть больше 42 тенге за куб.
Ну, а с первого июня ожидается вторая волна.
Тарифы на те же самые услуги вырастут уже в
С 1 июля раскошелиться придется и жителям
Жители Алматы одними из первых стали платить дороже за отопление и горячую воду. Новый тариф стал действовать с 1 апреля. Болезненней всего удорожание переживают пожилые люди, молодые семьи и
На эти 46 тысяч тенге пенсионер Александр Пак должен купить продукты и лекарства. Но этих денег не хватает. Расчет коммунальных услуг стал похож на решение сложной математической задачи. С каждым разом посчитать все так, чтобы и на жизнь хватило, и долгов не было, становится все сложнее.
«Здесь тариф за отопление у меня был указан 101,2 тенге за квадратный метр. И, соответственно, я уплатил за декабрь месяц 6 тысяч тенге. А за этот месяц — 7 100. Это примерно на 1 300 тенге больше. 1 300 тенге — это 5 килограммов сахара, килограмм говядины вот здесь хорошей на рынке. Ну, и так далее, понимаете», — говорит Александр Пак.
Воду
Чтобы не бедствовать, пенсионер вынужден подрабатывать.
«Я стараюсь подрабатывать, и вообще я научился жить очень скромно и экономно. Но если бы я жил на одну пенсию, то я просто мотал бы нищету», — отмечает мужчина.
Пенсионеру, в конечном итоге, все равно приходится мириться с новыми ценами и
Между тем, антимонопольщики не исключают, что цены на комуслуги возрастут сразу в нескольких регионах.
В антимонопольном ведомстве рассказали, что к ним поступили заявки и из других регионов о повышении тарифа на газ, тепло и воду. Но они пока находятся на стадии рассмотрения. Средства, вырученные от повышения тарифов, должны привлечь инвесторов в коммунальную сферу и пойти на модернизацию устаревшего оборудования и сетей.
«Субъекты естественных монополий это, по сути, среднее или крупное предприятие. Он также использует другие услуги. Закупает товары, услуги. Сейчас, если взять ГСМ, условно говоря, у него ценообразование рыночное. Плюс у них есть