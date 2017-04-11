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07:24 (мск), источник: Nur.kz

В Казахстане ожидается очередное повышение тарифов на комуслуги

Уже с первого мая потребители начнут получать квитанции с новыми цифрами.

Источник: Nur.kz

В Казахстане грядет очередное повышение тарифов на коммунальные услуги. Уже с первого мая потребители начнут получать квитанции с новыми цифрами. Удорожание ждет жителей Восточного и Южного Казахстана. Там планируют повысить стоимость воды и канализации, сообщает 31 канал.

Таким образом, с 1 мая жители Семея будут платить за воду почти на 5% больше. Тариф вырастет с 45,5 до 48 тенге за кубический метр. Канализация чуть меньше — рост составит почти 4,5%. Это чуть больше 42 тенге за куб.

Ну, а с первого июня ожидается вторая волна.

Тарифы на те же самые услуги вырастут уже в Усть-Каменогорске. Рост составит 12%. Кубический метр воды будет стоить чуть больше 55 тенге, а канализация — почти 61 тенге.

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С 1 июля раскошелиться придется и жителям Южно-Казахстанской области. Здесь рост ожидается почти на 13 с половиной процентов. На юге за воду будут платить 78, а за канализацию 31 тенге за кубический метр.

Жители Алматы одними из первых стали платить дороже за отопление и горячую воду. Новый тариф стал действовать с 1 апреля. Болезненней всего удорожание переживают пожилые люди, молодые семьи и матери-одиночки.

На эти 46 тысяч тенге пенсионер Александр Пак должен купить продукты и лекарства. Но этих денег не хватает. Расчет коммунальных услуг стал похож на решение сложной математической задачи. С каждым разом посчитать все так, чтобы и на жизнь хватило, и долгов не было, становится все сложнее.

«Здесь тариф за отопление у меня был указан 101,2 тенге за квадратный метр. И, соответственно, я уплатил за декабрь месяц 6 тысяч тенге. А за этот месяц — 7 100. Это примерно на 1 300 тенге больше. 1 300 тенге — это 5 килограммов сахара, килограмм говядины вот здесь хорошей на рынке. Ну, и так далее, понимаете», — говорит Александр Пак.

Воду из-под крана мужчина использует только для мытья посуды и купания. Для употребления же привозит с родника. Но даже при такой экономии цены кусаются, признается Александр Пак.

Чтобы не бедствовать, пенсионер вынужден подрабатывать.

«Я стараюсь подрабатывать, и вообще я научился жить очень скромно и экономно. Но если бы я жил на одну пенсию, то я просто мотал бы нищету», — отмечает мужчина.

Пенсионеру, в конечном итоге, все равно приходится мириться с новыми ценами и как-то приспосабливаться жить в таких условиях. Впрочем, не ему одному.

Между тем, антимонопольщики не исключают, что цены на комуслуги возрастут сразу в нескольких регионах.

В антимонопольном ведомстве рассказали, что к ним поступили заявки и из других регионов о повышении тарифа на газ, тепло и воду. Но они пока находятся на стадии рассмотрения. Средства, вырученные от повышения тарифов, должны привлечь инвесторов в коммунальную сферу и пойти на модернизацию устаревшего оборудования и сетей.

«Субъекты естественных монополий это, по сути, среднее или крупное предприятие. Он также использует другие услуги. Закупает товары, услуги. Сейчас, если взять ГСМ, условно говоря, у него ценообразование рыночное. Плюс у них есть какие-то запасные части, закупаются для техники, какое-то оборудование. Где-то может связано с курсом валюты. То есть, там идет рост, то, соответственно, здесь тоже рост идет», — пояснил зам. председетеля Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК Асан Дарбаев.

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