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06:26 (мск), источник: Lenta.Ru

В ООН предрекли «существенный рост» зарплат россиян в 2017 году на 2−3 процента

В 2017 году зарплаты россиян могут вырасти на 2−3 процента, считают в Международной организации труда. По оценкам экспертов, в 2018 году можно также ждать положительной динамики, поскольку в современных реалиях оклады связаны с изменением ситуации в экономике, а не со статусом занятости.

Источник: Reuters

Об этом газете «Коммерсантъ» рассказал главный специалист по вопросам заработной платы Международной организации труда (МОТ) Патрик Бельзер.

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По подсчетам подразделения ООН, в ведении которого находится регулирование трудовых отношений, в этом году российские зарплаты имеют тенденцию к «существенному росту», а в 2018 году можно также ждать положительной динамики, поскольку в современных реалиях оклады связаны с изменением ситуации в экономике, а не со статусом занятости. Бельзер отметил, что расчеты не являются абсолютно достоверными, так как сведения о выплаченных суммах не всегда подаются в полном объеме.

Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин 31 марта рассказал, что реальные доходы граждан России за январь-февраль 2017 года выросли на один процент по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Заработная плата, по данными министра, увеличилась на 2,3 процента. Он отметил, что динамика позволяет надеяться на смену тенденции снижения доходов.

Ранее Росстат рассказал, что число россиян с доходами ниже прожиточного минимума в 2016 году достигло 19,8 миллиона человек. По сравнению с 2015 годом, оно выросло на 1,5 процента. По мнению вице-премьера по социальным вопросам Ольги Голодец, бедность, которая сейчас фиксируется в России, является уникальной, поскольку это бедность работающего населения.

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