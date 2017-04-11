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06:53 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске впервые оштрафовали перевозчика за выхлопы

Директор компании получил штраф в размере 20 тысяч рублей.

Источник: РИА "Новости"

Мировой судья в Октябрьском районе Красноярска впервые привлек к ответственности перевозчика, автобусы которого загрязняли атмосферу. Суд состоялся по инициативе Красноярской природоохранной прокуратуры.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, нарушитель был найден в ходе проверки. Инспекторы выявляют транспортные средства с превышением содержания вредных веществ в выхлопных газах двигателя.

Примечательно, что за нарушение этого показателя сотрудники ГИБДД наказывают бизнесменов штрафом от 500 до 1000 рублей, а водителей автобусов — штрафом в 500 рублей. В прокуратуре заявили, что такая мера ответственности «является незначительной» и не побуждает перевозчиков исправлять ситуацию.

Чтобы повлиять на владельцев автобусов, надзорному ведомству пришлось создать практику привлечения по статье КоАП «осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий лицензии». Санкция этой статьи предусматривает штрафы от 20 до 100 тысяч рублей.

Впервые к такому виду наказания был привлечен директор компании «Экипаж-ГЛ». Суд оштрафовал его на 20 тысяч рублей. Сейчас природоохранная прокуратура проверяет еще 8 организаций.

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