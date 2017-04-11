В трех районах Уфы 12 апреля отключат воду

Так, в Калининском районе с 10 до 18 часов холодное водоснабжение будет недоступно в домах на ул. Машиностроителей, 9 и на ул. Интернациональная, 133, 135.

В Октябрьском районе завтра с 10 до 18 часов отключат холодную воду на ул. Гагарина, 34 и ул. Бикбая, 35/1.

В этом же районе с 10.30 до 20.30 холодное водоснабжение будет недоступно на проспекте Октября, 60/1, 60/2.

В Орджоникидзевском районе с 10 до 16 часов без холодной воды останутся уфимцы, проживающие на ул. Кутузова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 33/1, 35, 36, 37, 38, 39, 39а, 41, 40, 42, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53б, 54, 56, 58, 59, 59а, 60, 64, 66, 72; ул. Герцена, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 49, 51; ул. Дмитрия Донского, 20.