Кабмин расширил перечень оборудования, не облагаемого НДС при ввозе в Россию
Отмечается, что принятые решения позволят создать новые конкурентные производства, повысить уровень конкурентоспособности производимых товаров.
Отмечается, что принятые решения позволят создать новые конкурентные производства, повысить уровень конкурентоспособности производимых товаров.
МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ расширило перечень технологического оборудования, аналоги которого не производятся в стране и ввоз которого не подлежит обложению налогом на добавленную стоимость (НДС). Соответствующее постановление за подписью
Из документа следует, что в список включены оборудование комплектной установки пиролиза, установка по производству метанола, оборудование установки по производству линейного полиэтилена низкой плотности и полиэтилена высокой плотности мощностью 800 тыс. т. в год, а также линия по изготовлению трехмерных керамических многослойных модулей.
«Принятые решения позволят создать новые конкурентные производства, повысить уровень конкурентоспособности производимых товаров», — указывается в сопроводительных документах.
В кабмине напомнили, что в настоящее время при ввозе техоборудования в Россию взимается НДС, что приводит к увеличению объема средств, направляемых предприятиями на техническое перевооружение. Освобождение же от взимания этого налога «позволяет сократить отвлечение оборотных средств предприятий, реализующих инвестиционные проекты, направленные на создание новых производств».