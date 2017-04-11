Кабмин расширил перечень оборудования, не облагаемого НДС при ввозе в Россию

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ расширило перечень технологического оборудования, аналоги которого не производятся в стране и ввоз которого не подлежит обложению налогом на добавленную стоимость (НДС). Соответствующее постановление за подписью премьер-министра России Дмитрия Медведева размещено во вторник на сайте кабмина.

Из документа следует, что в список включены оборудование комплектной установки пиролиза, установка по производству метанола, оборудование установки по производству линейного полиэтилена низкой плотности и полиэтилена высокой плотности мощностью 800 тыс. т. в год, а также линия по изготовлению трехмерных керамических многослойных модулей.

«Принятые решения позволят создать новые конкурентные производства, повысить уровень конкурентоспособности производимых товаров», — указывается в сопроводительных документах.

В кабмине напомнили, что в настоящее время при ввозе техоборудования в Россию взимается НДС, что приводит к увеличению объема средств, направляемых предприятиями на техническое перевооружение. Освобождение же от взимания этого налога «позволяет сократить отвлечение оборотных средств предприятий, реализующих инвестиционные проекты, направленные на создание новых производств».