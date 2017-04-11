Марат Омаров возглавил НАТР
Решением правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» Марат Омаров назначен председателем правления АО «Национальное агентство по технологическому развитию» (дочерняя организация Холдинга).
Решением правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» Марат Омаров назначен председателем правления АО «Национальное агентство по технологическому развитию» (дочерняя организация Холдинга).
Марат Омаров начал трудовую деятельность
Окончил Лондонскую школу экономики и политических наук (LSE). Имеет степень магистра социальных наук. Прошел обучение по программе «Инновации и предпринимательство» в Стэндфордской высшей школе бизнеса.
Миссией АО «Национальное агентство по технологическому развитию» является оказание эффективной поддержки инновационной деятельности в стране.