Иностранное судно Sea Alexa задержали в порту Находка из-за долга по зарплате

«Первое заявление от третьего механика Викулова Дмитрия поступило в Дальневосточную региональную организацию Российского профсоюза моряков 7 апреля 2017 года. Моряк сообщил, что ему не выплачивают заработную плату с декабря 2016 года по настоящее время, долг составляет 5 тысяч долларов США. Юрист ДВРО РПСМ Савельев Василий помог подготовить моряку обращение в транспортную прокуратуру и капитану порта Находка. Позже к подготовленным заявлениям третьего механика присоединились старший механик судна и электрик», — сообщил председатель Дальневосточной организации Российский профсоюз моряков (ДВО РПСМ) Николай Суханов.

Капитан порта Находка, получив обращение моряков, направил на судно с проверкой инспектора портового контроля, который подтвердил информацию о задержке зарплаты. После этого капитан порта принял решение задержать судно в Находке до тех пор, пока не погасят долг перед экипажем.

«В настоящее время судно стоит в ремонте в Находкинском судоремонтном заводе и планировало выйти из ремонта в конце этой недели. Но в связи с возникшими обстоятельствами судно не покинет порт Находка до выполнения всех требований портового контроля. Кроме этого, копия заявления моряков имеется в Находкинской транспортной прокуратуре, которые в свою очередь проконтролируют выплату долга морякам до выхода судна», — добавил Суханов.

Теплоход Sea Alexa построен в 1985 году, ИМО 8421585, дедвейт 1200 тонн. Экипаж состоит из 12 жителей Приморья.