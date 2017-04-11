В преддверии Пасхи открывается специальная ярмарка

В преддверии древнейшего христианского праздника в Челябинске открывается «Пасхальная ярмарка. Медовый пир», сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

На выставке — свежие продукты от местных фермеров: творог, сыр, сметана, пельмени. А также кубанские и белорусские мясные деликатесы, свежее мясо, икра, рыба, сладости и куличи. Кроме того, десятки сортов мёда.

Для модниц представлены коллекции сезона весна-лето: одежда, обувь, домашний текстиль, сумки, аксессуары.

Выставка «Пасхальная ярмарка. Медовый пир» будет работать с 12 по 15 апреля с 10:00 до 19:00 во Дворце спорта «Юность».