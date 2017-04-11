Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Харламов и Батрутдинов спародировали «Пусть говорят» с Шурыгиной
Яценюк прокомментировал свой арест: "Кремль пробил еще одно дно"
Олимпийские коттеджи распродадут через интернет
Стюардессы приняли роды на высоте 13 тысяч метров
У 39-летней Толкалиной роман с 63-летним Гребенщиковым (фото)
«Там есть спонсоры» Медведев впервые прокомментировал протестные акции
31-летняя Ирина Шейк впервые стала мамой
Стюардессы приняли роды на высоте 13 тысяч метров
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
Россия подготовлена к конфликту с США - СМИ
Эксперт о том, как 4 танка США пойдут на РФ
16-летняя Соня Киперман сразила всех, выйдя в свет (фото)
Яна Рудковская вышла в свет в необычном мини-платье (фото)
Россия даст адекватный ответ на удары США в Сирии
РФ создает «Порубщик» для подавления ПВО врага
На федеральной трассе под Петербургом в грязи застряли 30 машин
Самые необычные велосипеды
Фоторепортажи
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
10Уйгурская проблема Китая
10Последствия циклона «Дебби»
07:28 (мск), источник: Вести Приморье

Японские туристы будут чаще приезжать в Приморье

Меморандум о содействии японским гражданам в посещении Приморского края и обеспечении для них интересной туристической программы подписан накануне, 10 апреля, в рамках 22-го Саммита по международному обмену и сотрудничеству региональных администраций стран Северо-Восточной Азии. В церемонии подписания принял участие Губернатор Приморья Владимир Миклушевский.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Как сообщили в пресс-службе администрации Приморского края, меморандум подписали сразу четыре стороны — компании «DBS Cruise Ferry Japan», ООО «ДВ Фрегат Аэро», ООО «ТХ Сумотори», «Итибата Тревел Сервис».

Так, компания «DBS Cruise Ferry Japan» обязалась оказывать содействие в области перевозки пассажиров и грузов. ООО «ДВ Фрегат Аэро» будет обеспечивать туристов местами в отелях и осуществлять трансфер до мест посещения.

В свою очередь ТРК «Приморское кольцо» поможет в создании интересных туристических продуктов и предоставит все необходимые материалы по организации туризма в Приморском крае. А японская компания «Итибата Тревел Сервис» займется продажей туристических продуктов с использованием регулярной грузопассажирской линии DBS Cruise Ferry Japan на территории всей Японии.

Отметим, что туристско-рекреационный кластер «Приморское Кольцо» предназначен для проведения различных спортивных мероприятий по автомобильному, мотоциклетному и другим техническим видам спорта, а также развития Приморского края как туристического центра и спортивной столицы Дальнего Востока России. ООО «ТХ Сумотори» заинтересовано в привлечении стратегического инвестора для совместного развития проекта «Приморское кольцо» и создания на его базе регионального туристско-рекреационного кластера. По данным специалистов Инвестагентства Приморья, о возможном участии в проекте задумывается инвесторы из Китая, Южной Кореи и Японии.

Напомним, 22-й Саммит по международному обмену и сотрудничеству региональных администраций стран Северо-Восточной Азии проходит в японском городе Кураёси. Делегацию Приморского края на форуме возглавляет Губернатор Владимир Миклушевский.

В состав официальной миссии также вошли вице-губернатор Евгений Полянский, представители департаментов администрации края, Инвестиционного Агентства, Приморской торгово-промышленной палаты, сферы культуры и средств массовой информации.

Саммит-2017 посвящен теме восстановления территорий после стихийных бедствий, росту экономики и развитию туризма. В нем традиционно принимают участие пять регионов-партнеров: российский Приморский край, японская префектура Тоттори, китайская провинция Цзилинь, южнокорейская провинция Кангвон и Центральный аймак Монголии.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 Певец впервые открыто признал, что является геем
Взрыв в Ростове-на-Дону: первые кадры с места происшествия
Певец впервые открыто признал, что является геем
Вашингтон пригрозил новыми ударами по Сирии в случае химатак
В ООН предрекли «существенный рост» зарплат россиян в 2017 году
КНДР обещает принять «решительные меры» против США
«Почта России» начала борьбу против «серой» почты
Кабмин расширил перечень оборудования, не облагаемого НДС в РФ
В США объяснили задержание российского программиста
Тренер сборной Аргентины по футболу Бауса отправлен в отставку
Спорт
«Калетник прыгнул как Овечкин». Все о победе «Магнитки» над СКА «Магнитка» показала характер, хотя весь матч доминировал СКА. Решающий гол в меньшинстве забил форвард хозяев Владислав Калетник
Авто
Экс-мэр Архангельска устроил гонки на Ferrari в торговом центре Бывший мэр Архангельска дрифтовал по этажам магазина в течение 15 минут. Свои действия он объяснил перформансом в честь художницы Абрамович
Hi-Tech
Запрет на соцсети для детей уже в Госдуме: мнение россиян В Госдуму внесен закон о запрете соцсетей для детей младше 14 лет и регистрации по паспорту
Кино
Билан и Меладзе поссорились в детском «Голосе» Дима Билан обиделся на своего коллегу по шоу из-за выступления его подопечных
Недвижимость
25 простых идей по обновлению интерьера кухни
Жильцы смогут контролировать ремонт в квартирах соседей
К 2025 году россиян обещают обеспечить комнатами
Власти ужесточат расчет оплаты общедомовых нужд
Леди
7 моделей солнцезащитных очков, которые в моде в этом сезоне Главное вовремя остановиться: ограничиться одной парой и не растеряться в множестве вариантов — очень непросто
Дети
Егор Кончаловский стал отцом во второй раз Новая возлюбленная режиссера родила ему сына.
Все о ремонте
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Чем руководствоваться при выборе кухонной плиты
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь