Японские туристы будут чаще приезжать в Приморье

Как сообщили в пресс-службе администрации Приморского края, меморандум подписали сразу четыре стороны — компании «DBS Cruise Ferry Japan», ООО «ДВ Фрегат Аэро», ООО «ТХ Сумотори», «Итибата Тревел Сервис».

Так, компания «DBS Cruise Ferry Japan» обязалась оказывать содействие в области перевозки пассажиров и грузов. ООО «ДВ Фрегат Аэро» будет обеспечивать туристов местами в отелях и осуществлять трансфер до мест посещения.

В свою очередь ТРК «Приморское кольцо» поможет в создании интересных туристических продуктов и предоставит все необходимые материалы по организации туризма в Приморском крае. А японская компания «Итибата Тревел Сервис» займется продажей туристических продуктов с использованием регулярной грузопассажирской линии DBS Cruise Ferry Japan на территории всей Японии.

Отметим, что туристско-рекреационный кластер «Приморское Кольцо» предназначен для проведения различных спортивных мероприятий по автомобильному, мотоциклетному и другим техническим видам спорта, а также развития Приморского края как туристического центра и спортивной столицы Дальнего Востока России. ООО «ТХ Сумотори» заинтересовано в привлечении стратегического инвестора для совместного развития проекта «Приморское кольцо» и создания на его базе регионального туристско-рекреационного кластера. По данным специалистов Инвестагентства Приморья, о возможном участии в проекте задумывается инвесторы из Китая, Южной Кореи и Японии.

Напомним, 22-й Саммит по международному обмену и сотрудничеству региональных администраций стран Северо-Восточной Азии проходит в японском городе Кураёси. Делегацию Приморского края на форуме возглавляет Губернатор Владимир Миклушевский.

В состав официальной миссии также вошли вице-губернатор Евгений Полянский, представители департаментов администрации края, Инвестиционного Агентства, Приморской торгово-промышленной палаты, сферы культуры и средств массовой информации.

Саммит-2017 посвящен теме восстановления территорий после стихийных бедствий, росту экономики и развитию туризма. В нем традиционно принимают участие пять регионов-партнеров: российский Приморский край, японская префектура Тоттори, китайская провинция Цзилинь, южнокорейская провинция Кангвон и Центральный аймак Монголии.