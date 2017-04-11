Кроссовки, алкоголь и апельсины подорожали в Новосибирске

В группе продовольственных товаров заметно подорожали по сравнению с февралем свекла (11,3%), бананы (9,2%), картофель (7,2%), зефир (7,3%) и апельсины (6,8%). Также на 4−6% увеличились цены на соленую и копченую рыбу, мясные полуфабрикаты и водку. Снижение цен отмечено на огурцы (14,9%), сухие супы в пакетах (9,8%), груши, сахар (6%) и хлеб (3,1%).

Минимальный набор продуктов питания в Новосибирске по состоянию на март оценен в 4053,71 рубля. Это на 3,1% больше, чем в декабре 2016-го.

— В структуре стоимости набора преобладают хлеб, крупы и макаронные изделия — 26,8%, на долю молочных продуктов приходится 20,9%, мяса и мясопродуктов — 17,1%, плодов и овощей — 15,8%, рыбы — 5,5%, жиров — 5,1%, чая, соли и специй — 4,2%, сахара и кондитерских изделий — 2,4%, яиц — 2,2%, — рассказали VN.ru в Новосибирскстате.

Среди непродовольственных товаров в марте сильнее всего подорожали садовые лопаты (4,7%), спортивная обувь (4,1%) флешки (3,4%) и постельное белье (3,3%). При этом подешевели светильники (3,6%), электрочайники (3,1%), пеленки, тушь для ресниц, зубные щетки и телевизоры (2−3%).

Из платных услуг больше всего подскочили цены на перелеты в эконом-классе (17%), изготовление зубных протезов (13,7%) и коронок (10,2%). Выросли цены на билеты в музеи (5,7%) и театры (3,1%). Однако стал дешевле проезд в поездах дальнего следования (10%).

Напомним, что в феврале в Новосибирске сильнее всего подорожали груши (10,2%), цветы (5,7%) и проезд в поездах дальнего следования (11,8%). При этом больше всего цены снизились чеснок (8,3%), огурцы (7,8%) и смартфоны (4,9%).