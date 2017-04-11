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08:06 (мск), источник: Om1.ru

Через Омск будут ходить дополнительные поезда на Чёрное море

С наступлением курортного сезона частота курсирования поездов до популярных мест отдыха увеличится.

ОАО «РЖД» в мае и в июне пустит по Транссибирской магистрали восемь дополнительных пассажирских составов в направлении южных курортов. Это поезда идут через станцию «Омск».

Поезд «Красноярск — Адлер» станет ходить не дважды, а трижды в неделю. Появятся маршруты «Иркутск — Адлер», «Чита — Адлер», «Северобайкальск — Адлер», «Новосибирск — Адлер».

В Анапу омичи смогут попасть на поездах из Иркутска, Северобайкальска, Новосибирска, Новокузнецка, Томска, Красноярска.

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