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08:05 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе муниципальные службы приступили к мойке остановок

В Уфе муниципальные службы приступили к мойке павильонов остановок общественного транспорта, сообщает мэрия.

В частности, накануне в Уфе производилась уборка мусора на остановках. Были задействованы поливомоечные машины и бригады дорожных рабочих.

В частности, в Демском районе убирали мусор с остановок по улице Центральной. Только на территории этого района расположено более 70 остановочных павильонов, 8 из них установлены на трассе Уфа-Дема.

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