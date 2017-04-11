В преддверии Дня Победы труженикам тыла выплатят единовременную материальную помощь

Всего на эти цели в 2017 году будет направлено порядка 72 млн рублей. Помощь получат 24 тысячи тружеников тыла. О таком решении Максим Решетников объявил на заседание организационного комитета «Победа».



«Сегодня краевыми властями оказывается целый комплекс мер поддержки Ветеранов ВОВ. Есть и выделение средств, и субсидирование, и улучшение жилищных условий. Материальная помощь к 9 мая — это отличная моральная поддержка для ветеранов тыла. Я сама ветеран и знаю, что во многих сердцах это вызовет очень хороший и добрый отклик», — отметила Зоя Козлова председатель Пермского краевого отделения МОФ «Российский Фонд Мира».



Как сообщает пресс-служба краевого правительства, одной из первоочередных мер, реализуемых краевыми властями, является обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны.

Пермскому краю из федерального бюджета на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны в 2017 году выделены средства в объеме 112,2 млн руб., достаточные для обеспечения жильем 83 ветеранов. Таким образом, в текущем году будет решен жилищный вопрос всех ветеранов Великой Отечественной войны, состоящих на учете, а также тех, кто может быть еще поставлен на учет в течение года.