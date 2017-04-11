Омские пограничники задержали голубей из Казахстана
Житель России пытался без документов ввезти в страну 20 казахстанских птиц.
Житель России пытался без документов ввезти в страну 20 казахстанских птиц.
Специалисты погранветнадзора омского Россельхознадзора досмотрели на границе РФ и Казахстана легковой автомобиль, в котором оказалось 20 голубей. У владельца птиц при этом не было необходимых ветеринарных документов.
Владельцем птицы оказался гражданин РФ, он привлечен к административной ответственности.
«Задержанная птица в сопровождении владельца направлена для карантинирования в Кормиловский район Омской области под контроль ветеринарной службы», — отметили в ведомстве.