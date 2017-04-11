Омские пограничники задержали голубей из Казахстана

Специалисты погранветнадзора омского Россельхознадзора досмотрели на границе РФ и Казахстана легковой автомобиль, в котором оказалось 20 голубей. У владельца птиц при этом не было необходимых ветеринарных документов.

Владельцем птицы оказался гражданин РФ, он привлечен к административной ответственности.

«Задержанная птица в сопровождении владельца направлена для карантинирования в Кормиловский район Омской области под контроль ветеринарной службы», — отметили в ведомстве.