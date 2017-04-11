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08:09 (мск), источник: Комсомольская правда

Власти Уфы задумались о полном закрытии некоторых дорог

По мнению сити-менеджера, это улучшит качество ремонта.

Уфимская администрация и дорожники продолжат работать в условиях ямочного ремонта с частичным перекрытием городских дорог. Такая система устраивает и горожан, которые смогут и дальше проезжать через некоторые районы, и дорожников, которые могут выполнять минимальные работы по ремонту.

В то же время, опыт Западной Европы говорит, что наиболее качественным ремонт получается только при полном перекрытии дорог на срок от нескольких часов до нескольких дней. Мэр Уфы не исключил, что столица Башкирии тоже может пойти по этому пути.

— Надо посовещаться с гражданским обществом, с людьми, стоит ли нам по этому пути идти. Может быть, будем делать также, — подчеркнул Ялалов.

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