Во Владивостоке бизнесмен и чиновники не могут поделить мясо
Обрезь говядины стала предметом затянувшегося разбирательства.
Обрезь говядины стала предметом затянувшегося разбирательства.
Более 60 килограммов замороженной говядины сняли с продажи и изъяли у торговой компании во Владивостоке инспекторы Россельхознадзора региона, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Административное разбирательство по данному делу грозит затянуться.
При проведении внеплановой проверки одного из ООО города, владивостокские инспекторы обнаружили более 60 килограммов говядины, упакованной в фирменные коробки производителя. Однако даты выработки на них не оказалось. Коробки с потенциально небезопасным мясом были изъяты и помещены на изолированное хранение до окончания административного разбирательства — на основании законов «О ветеринарии», «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и ещё ряда нормативных актов.
Однако предприниматель с опорой на «лазейки» в законодательстве потребовал вернуть изъятую продукцию несмотря на нарушение. Дата выработки продукции, по заявлению бизнесмена, стерлась при транспортировке товара, и продукция с затертой маркировкой была снята с реализации и находилась на хранении.
Специалисты разбираются. на чьей стороне правда и какого в действительности качества была говядина.