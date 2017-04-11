Во Владивостоке бизнесмен и чиновники не могут поделить мясо

Более 60 килограммов замороженной говядины сняли с продажи и изъяли у торговой компании во Владивостоке инспекторы Россельхознадзора региона, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства. Поводом послужило отсутствие на маркировке товара информации о дате выработки продукта. Товар изъят на территории крупной оптово-розничной продуктовой базы приморской столицы.

Административное разбирательство по данному делу грозит затянуться.

При проведении внеплановой проверки одного из ООО города, владивостокские инспекторы обнаружили более 60 килограммов говядины, упакованной в фирменные коробки производителя. Однако даты выработки на них не оказалось. Коробки с потенциально небезопасным мясом были изъяты и помещены на изолированное хранение до окончания административного разбирательства — на основании законов «О ветеринарии», «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и ещё ряда нормативных актов.

Однако предприниматель с опорой на «лазейки» в законодательстве потребовал вернуть изъятую продукцию несмотря на нарушение. Дата выработки продукции, по заявлению бизнесмена, стерлась при транспортировке товара, и продукция с затертой маркировкой была снята с реализации и находилась на хранении.

Специалисты разбираются. на чьей стороне правда и какого в действительности качества была говядина.