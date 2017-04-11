В Омске выставки перенесут из Экспоцентра в СКК имени Блинова

Как стало известно, гендиректор агентства развития и инвестиций Омской области Вадим Савицкий и гендиректор СКК имени Блинова Владимир Алышев подписали соглашение о сотрудничестве по совместной организации мероприятий.

Планируется перенести выставки их Экспоцентра на площадку спортивного комплекса. Дело в том, что крупнейшая выставочная площадка региона передана для реализации федерального проекта «Россия — моя история». Его должны запустить к 1 сентября, передают «Коммерческие вести».

Гендиректор агенства развития и инвестиций Омской области отметил, что СКК имени Блинова отличается хорошей транспортной доступностью.