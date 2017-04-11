В Омске выставки перенесут из Экспоцентра в СКК имени Блинова
Спортивному комплексу предоставят выставочное оборудование.
Спортивному комплексу предоставят выставочное оборудование.
Как стало известно, гендиректор агентства развития и инвестиций Омской области Вадим Савицкий и гендиректор СКК имени Блинова Владимир Алышев подписали соглашение о сотрудничестве по совместной организации мероприятий.
Планируется перенести выставки их Экспоцентра на площадку спортивного комплекса. Дело в том, что крупнейшая выставочная площадка региона передана для реализации федерального проекта «Россия — моя история». Его должны запустить к 1 сентября, передают «Коммерческие вести».
Гендиректор агенства развития и инвестиций Омской области отметил, что СКК имени Блинова отличается хорошей транспортной доступностью.
В рамках соглашения СКК предоставят выставочное оборудование и информационную поддержку. А спортивный комплекс будет выделять выставочному оператору в аренду свои помещения и оказывать содействие в проведении