Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Познер не сдержал слез на «Минуте славы»
Яценюк прокомментировал свой арест: "Кремль пробил еще одно дно"
25 простых идей по обновлению интерьера кухни
Сестра Жанны Фриске опубликовала редкое фото беременной певицы
Яна Рудковская вышла в свет в необычном мини-платье (фото)
«Чудо по имени Белла». Как Ахмадулина покоряла мужчин10 апреля Белле Ахмадулиной могло бы исполниться 80 лет
31-летняя Ирина Шейк впервые стала мамой
Стюардессы приняли роды на высоте 13 тысяч метров
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
В ЕС признали, что Джамала обманула «Евровидение» - СМИ
Россия подготовлена к конфликту с США - СМИ
45-летняя Анна Нетребко кардинально сменила имидж (фото)
Мелания Трамп надела платье «со смыслом» на важную встречу
Названа следующая цель для американских «Томагавков» - СМИ
Россия даст адекватный ответ на удары США в Сирии
На федеральной трассе под Петербургом в грязи застряли 30 машин
Самые необычные велосипеды
Фоторепортажи
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
10Уйгурская проблема Китая
10Последствия циклона «Дебби»
08:44 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области жильцов аварийных домов переселили в другие аварийные дома

Прокуратура уличила мэрию Исилькуля в недобросовестности. Возбуждено уголовное дело о халатности.

В Исилькульскую межрайонную прокуратуру написали коллективную жалобу местные жители, которые сменили жильё по программе переселения из аварийных домов. Прокуратура провела проверку и убедилась: жилищные права граждан действительно нарушены.

Администрация Исилькуля по муниципальному контракту перевела у ООО «ВЛ Спецстрой» квартиры в пяти двухквартирных домах по улице Партизанской в Исилькуле. Сюда мэрия переселила жильцов аварийных домов, которые нуждались в улучшении жилищных условий. К сожалению, новые дома тоже оказались аварийными. Требованиям безопасности не соответствовали их фундамент, стены и кровля.

Прокуратура внесла представление главе Исилькульского городского поселения Владимиру Гиллю. Ведомство потребовало предоставить переселенцам подобающее жильё. Также по заявлению прокуратуры Арбитражный суд Омской области обязал ООО «ВЛ Спецстрой» привести дома в приемлемое состояние. Контролировать исполнение судебного решения станут приставы.

Но этим дело не кончилось. Как сообщает прокуратура Омской области, по поводу всей этой истории возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Оно расследуется под контролем прокуратуры.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Кандидат в мэры пообещал Омску бюджет в 200 миллиардов
Вашингтон пригрозил новыми ударами по Сирии в случае химатак
В ООН предрекли «существенный рост» зарплат россиян в 2017 году
КНДР обещает принять «решительные меры» против США
«Почта России» начала борьбу против «серой» почты
Кабмин РФ расширил перечень оборудования, не облагаемого НДС
Американцы объяснили задержание российского программиста
В Москве началась церемония прощания с Евгением Евтушенко
Спорт
«Калетник прыгнул как Овечкин». Все о победе «Магнитки» над СКА «Магнитка» показала характер, хотя весь матч доминировал СКА. Решающий гол в меньшинстве забил форвард хозяев Владислав Калетник
Авто
Экс-мэр Архангельска устроил гонки на Ferrari в торговом центре Бывший мэр Архангельска дрифтовал по этажам магазина в течение 15 минут. Свои действия он объяснил перформансом в честь художницы Абрамович
Hi-Tech
Запрет на соцсети для детей уже в Госдуме: мнение россиян В Госдуму внесен закон о запрете соцсетей для детей младше 14 лет и регистрации по паспорту
Кино
Билан и Меладзе поссорились в детском «Голосе» Дима Билан обиделся на своего коллегу по шоу из-за выступления его подопечных
Недвижимость
Как сочетать разные оттенки дерева в интерьере
Жильцы смогут контролировать ремонт в квартирах соседей
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
К 2025 году россиян обещают обеспечить комнатами
Леди
7 моделей солнцезащитных очков, которые в моде в этом сезоне Главное вовремя остановиться: ограничиться одной парой и не растеряться в множестве вариантов — очень непросто
Дети
Егор Кончаловский стал отцом во второй раз Новая возлюбленная режиссера родила ему сына.
Все о ремонте
10 основных ошибок при капитальном ремонте
С чего начать ремонт типовой квартиры
Какие работы необходимо провести на даче после зимы
12 шагов к уютному скандинавскому интерьеру
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь