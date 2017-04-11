В Омской области жильцов аварийных домов переселили в другие аварийные дома

В Исилькульскую межрайонную прокуратуру написали коллективную жалобу местные жители, которые сменили жильё по программе переселения из аварийных домов. Прокуратура провела проверку и убедилась: жилищные права граждан действительно нарушены.

Администрация Исилькуля по муниципальному контракту перевела у ООО «ВЛ Спецстрой» квартиры в пяти двухквартирных домах по улице Партизанской в Исилькуле. Сюда мэрия переселила жильцов аварийных домов, которые нуждались в улучшении жилищных условий. К сожалению, новые дома тоже оказались аварийными. Требованиям безопасности не соответствовали их фундамент, стены и кровля.

Прокуратура внесла представление главе Исилькульского городского поселения Владимиру Гиллю. Ведомство потребовало предоставить переселенцам подобающее жильё. Также по заявлению прокуратуры Арбитражный суд Омской области обязал ООО «ВЛ Спецстрой» привести дома в приемлемое состояние. Контролировать исполнение судебного решения станут приставы.

Но этим дело не кончилось. Как сообщает прокуратура Омской области, по поводу всей этой истории возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Оно расследуется под контролем прокуратуры.