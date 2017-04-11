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08:52 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Мэрия Екатеринбурга раскрыла список отменяемых маршрутов

Коммерческих перевозчиков.

Источник: УралИнформБюро

Мэрия Екатеринбурга раскрыла список маршрутов, которые будут отменены в 2017 году. В него попали автобусы №№ 2, 15, 20, 81, 04, 05, 05А, 010, 024, 034, 035, 052, 063, 067 и 070.

Всего до 2019 года местные власти избавятся от 114 маршрутов. С полным перечнем можно ознакомиться на сайте горадминистрации, передает «Уралинформбюро». Взамен введут всего 62 направления.

Изначально реформу, призванную создать более выгодные условия муниципальным перевозчикам, планировали провернуть с 1 июля 2017 года. После бури негодования горожан чиновники заявили о переносе транспортной «революции» на 2019 год, но только на словах — на деле переменам уже дали ход. Вместе с отменой 15 маршрутов в 2017 году будет введен и повременной тариф.

Список маршрутов, которые исчезнут в Екатеринбурге:

1. Автобус № 2 «Ботаническая — Радиотехникум» — отменят с 1 июля
2. Автобус № 15 «ТЦ Сибирский тракт — Пехотинцев" — отменят с 1 июля
3. Автобус № 010 «Синие Камни — НПЦ «Онкология" — отменят с 3 июля
4. Автобус № 024 «Хладокомбинат № 3 — 2-я Новосибирская" — отменят с 3 июля
5. Автобус № 034 «Уралобувь — СТЦ МЕГА" — отменят с 3 июля
6. Автобус № 063 «Белая башня — УрФУ» — отменят с 3 июля
7. Автобус № 067 «ТЦ «Сибирский тракт» — СТЦ МЕГА" — отменят с 3 июля
8. Автобус № 070 «Парк Хаус — Академический" — отменят с 3 июля
9. Автобус № 035 «Ботаническая — Уралтехгаз" — отменят с 20 августа
10. Автобус № 052 «Ф-ка «Авангард» — Онуфриева" — отменят с 20 августа
11. Автобус № 05 «Академический — Химмаш" — отменят с 20 августа
12. Автобус № 05А «фабрика «Авангард» — Химмаш" — отменят с 20 августа
13. Автобус № 20 «площадь 1905 года — Пехотинцев" — отменят с 20 августа
14. Автобус № 81 «п. Кольцово — ТЦ «Дирижабль" — отменят с 20 августа
15. Автобус № 04 «КОР — Новомосковский рынок" — отменят с 10 ноября.

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