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08:53 (мск), источник: Nakanune.ru

Свердловская область поучаствует в ЭКСПО в других странах за 23 миллиона рублей

Свердловская область представит регион в «Четвертом российско-китайском ЭКСПО» и в «ЭКСПО-2017» в Казахстане. На эти цели выделят 22,99 миллиона рублей.

Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок, передает корреспондент Накануне.RU.

В закупке объявлен конкурс на выбор подрядчика. Как следует из техзадания, нужно оказать «услуги по организации участия Свердловской области в конгрессно-выставочных мероприятиях, проводимых при участии правительства Свердловской области за рубежом». Источником финансирования станут средства областного бюджета и программа по повышению инвестиционной привлекательности региона до 2024 года.

Исполнитель должен будет оказать услуги по продвижению стратегических проектов и сформировать имидж Свердловской области как привлекательного для бизнеса региона, а также познакомить российских и иностранных участников выставок с проектами области в приоритетных областях экономики. В городе Харбин (Китай) на выставке, которая пройдет 15—19 июня этого года, нужно будет обеспечить участие делегации области с организацией работы стенда региона площадью не менее 48 кв. м.

«Стенд должен быть приспособлен для проведения деловых мероприятий, оформляется согласно фирменному стилю Свердловской области: с использования символики Свердловской области, с указанием наименования на английском языке. Заказчик предоставляет исполнителю цветовые решения, используемые в оформлении стенда, в течение пяти рабочих дней с момента заключения контракта», — сказано в документации.

Для выставки в Астане (Казахстан), которая состоится 21—27 августа этого года, подрядчик должен обеспечить участие делегации области в статусе генерального партнера тематической недели по теме «Эффективная генерация». Также исполнитель подготовит оборудованную площадку для проведения пресс-конференции. В обоих случаях выигравшая конкурс компания будет организовывать на мероприятиях информационную поддержку Свердловской области.

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