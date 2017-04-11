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08:55 (мск), источник: NewsKo

Пермский краевой суд вновь рассмотрит иски березниковских переселенцев

В Пермском краевом суде 13 апреля начнётся повторное рассмотрение исков березниковских переселенцев Людмилы Петуховой, Веры Полежаевой и Владимира Широких, оспаривающих нормативно-правовые акты, касающиеся выплаты компенсации за теряемую недвижимость.

Источник: AP 2017

Административным ответчиком в суде выступает правительство Пермского края.

Напомним, в середине февраля истцам уже было отказано в удовлетворении жалобы о признании незаконным постановления № 764-п Правительства Пермского края от 30 сентября 2015-го года «Об утверждении Порядка предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края бюджету города Березники на реализацию мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания вследствие техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 публичного акционерного общества “Уралкалий” в г. Березники».

Тогда истцы в суде настаивали на том, что получить положенную компенсацию за недвижимость, которая в результате аварии была признана аварийной, — социальную выплату — практически невозможно. Так как согласно документу люди обязаны заключить договор о долевом строительстве с подрядчиком, который возводит или возвёл дома, находящиеся на территории Березников вне опасной зоны.

В Березниках на сегодняшний день этой территорией считается ЖК «Любимов», возводимый на правом берегу Камы, в 20 километрах от центра города.

Также, по мнению истцов, документ значительно ограничил права тех переселенцев, чья квартира достигает 72 и более кв. м, так как они не могут получить равноценное жильё.

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