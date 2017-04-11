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08:52 (мск), источник: 365info.kz

Тенге продолжает укрепляться

По итогам утренних торгов на KASE средневзвешенный курс нацвалюты к доллару составил 311,45 тенге.

Источник: 365info.kz

При этом днем 10 апреля один доллар стоил 313,21 тенге. На торгах 11 апреля минимальная стоимость доллара составила 311,35 тенге, максимальная — 311,8 тенге. Объем торгов — 29,6 млн долларов.

В обменниках доллар продается по 311,7−312 тенге, покупается — по 311,5−311,6 тенге. Нефть марки Brent на мировых рынках подорожала — стоимость одного барреля превысила отметку в 56 долларов.

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