Мэрия Хабаровска: Разбитые дороги на Калинина и Запарина — забота застройщика аквапарка

Хабаровск, 11 апреля, AmurMedia.

Дорожное полотно на улицах Калинина и Запарина в Хабаровске, поврежденное при строительстве аквапарка, будет восстановлено за счет застройщика. Одни из основных городских магистралей страдают от большегрузных грузовиков, которые участвуют в строительстве развлекательного центра, сообщил корр. ИА AmurMedia первый заместитель мэра Хабаровска по городскому хозяйству Сергей Чернышов.

Около двух месяцев назад начались первые работы по возведению многострадального хабаровского аквапарка, а автомобилисты уже заметили появление свежих ям на улицах Калинина и Запарина. Причиной появления этих выбоин послужили грузовики, которые доставляют на место возведения будущего развлекательного центра строительные материалы. Только проблема заключается в том, что городские дороги не рассчитаны на большегрузы.

Сергей Чернышов подтвердил существование подобной проблемы и рассказал о том, кто займется восстановлением разбитых большегрузами дорог.

— Конечно, проезжающие по улицам тяжелые машины повредят дорогам, в частности, улице Калинина. Специально по этому поводу, в весенний период времени были созданы специальные ограничения для большегрузов. Их суть заключается в том, что со строительной компанией, которая использует в своих работах грузовики, заключается договор в соответствии с постановлением администрации города, который предусматривает возмещение нанесенного ущерба, — сообщил Сергей Чернышов.

После этого остается надеяться на то, что судьба хабаровского аквапарка не будет столь неровной, как и городские дороги.