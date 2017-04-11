В Омске начали убирать обочины и мыть ограждения на мостах
Директор «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» Казимиров уверяет, что работа будет кипеть и днём, и ночью.
Директор «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» Казимиров уверяет, что работа будет кипеть и днём, и ночью.
Администрация Омска объявила, что в городе начали убирать песок и грязь с автодорог у бордюров, а также мыть ограждения на мостах и вдоль магистралей. Выполнять эту работу будут сотрудники бюджетных учреждений «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» и «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства».
Владимир Казимиров, директор «Управления дорожного хозяйства и благоустройства»:
— Уборка прибордюрной части, срезка грунта с обочин проводится как в дневное, так и в ночное время. Так, накануне мы работали на улицах Масленникова, 1-й Трамвайной, Пристанционной, Железнодорожной, Герцена, на Фрунзенском мосту, Иртышской набережной, проспекте Карла Маркса и на других дорожных объектах.
Чиновник похвастался: его подчинённые уже вывезли с дорог и обочин 700 тонн грунта, песка и грязи.
Особенно тщательно будут убирать грязь с дорог перед майскими праздниками.