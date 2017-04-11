Ввод завода по сборке китайской спецтехники в Хабаровском крае откладывается
Резиденту не выделили землю для строительства.
Резиденту не выделили землю для строительства.
Хабаровск, 11 апреля, AmurMedia.
Сроки начала строительства завода по сборке
«Проект (находится — ИФ) еще на стадии выделения земельного участка. Землю нам обещали дать в четвертом квартале 2016 года, сроки затянулись. Ориентировочно, землю можем получить в мае этого года. В этом случае начало строительства сдвигается, в лучшем случае, на второй квартал 2018 года. Выпуск первой партии техники, соответственно, на 2019 год», — сообщила гендиректор ООО «СТК» (резидент ТОР «Хабаровск», инициатор проекта, официальный дистрибьютор китайского производителя
Она уточнила, что изначально участок под завод стоимостью 1,4 млрд рублей планировалось получить на площадке «Ракитное» ТОР Хабаровск, однако позднее выяснилось, что он не передан в собственность Корпорации развития Дальнего Востока.