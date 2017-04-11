Ввод завода по сборке китайской спецтехники в Хабаровском крае откладывается

Хабаровск, 11 апреля, AmurMedia.

Сроки начала строительства завода по сборке дорожно-строительной и сельхозтехники на одной из площадок территории опережающего развития (ТОР) «Хабаровск» сдвинулись из-за проблем с выделением земли. Выяснилось, что участок всё ещё не передан в собственность Корпорации развития Дальнего Востока, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на «Интерфакс — Дальний Восток».

«Проект (находится — ИФ) еще на стадии выделения земельного участка. Землю нам обещали дать в четвертом квартале 2016 года, сроки затянулись. Ориентировочно, землю можем получить в мае этого года. В этом случае начало строительства сдвигается, в лучшем случае, на второй квартал 2018 года. Выпуск первой партии техники, соответственно, на 2019 год», — сообщила гендиректор ООО «СТК» (резидент ТОР «Хабаровск», инициатор проекта, официальный дистрибьютор китайского производителя дорожно-строительной, карьерной и складской техники LiuGong) Наталья Колесова.

Она уточнила, что изначально участок под завод стоимостью 1,4 млрд рублей планировалось получить на площадке «Ракитное» ТОР Хабаровск, однако позднее выяснилось, что он не передан в собственность Корпорации развития Дальнего Востока.