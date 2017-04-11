В Воронежской области на проект «Индустриальная школа» потратят 418 млн рублей
Сеть учреждений допобразования создадут в регионе за три года.
Сеть учреждений допобразования создадут в регионе за три года.
На реализацию проекта «Индустриальная школа» («Создание сети инновационных учреждений системы дополнительного образования в Воронежской области») потратят 418 млн рублей. Деньги планируют привлечь из федерального, областного и муниципального бюджетов и внебюджетных источников, сообщил руководитель регионального департамента образования Олег Мосолов на заседании проектного комитета при облправительстве в понедельник, 11 апреля.
В Воронежской области 213 учреждений допобразования. Их нехватка ощущается в сельской местности. Проект «Индустриальная школа» поможет достичь охвата дополнительным образованием 75% детей от пяти до 18 лет.
Сеть учреждений дополнительного образования создадут в регионе по трехуровневой модели. Базовый уровень предполагает создание центров допобразования на базе школ, муниципальный — открытие опорных ресурсных центров, областной — создание регионального модельного центра, в том числе на базе детского технопарка «Кванториум». В рамках проекта в 2017 году откроют «Кванториум», в 2018 году — три муниципальных опорных центра, в 2019 планируется создать еще один муниципальный центр и обеспечить высокотехнологичные рабочие места на базе школ и учреждений допобразования.
Проектный комитет по главе с губернатором Алексеем Гордеевым одобрил проект. Его эффективность будут оценивать с учетом мнения родителей о качестве допобразования.
Справка РИА «Воронеж»
В Воронежской области разработали
Проектный подход в исполнительной власти подразумевает выявление главных целей и задач работы, затем разработку программы мероприятий и определение исполнителей, оценку бюджетных возможностей. Главным итогом проектного управления должно стать сокращение временных затрат на достижение результатов. Ответственность за выполненную работу персонифицируется, что позволяет повысить эффективность работы органов власти.