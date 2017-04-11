Движение большегрузов по дорогам Южного Урала ограничат на месяц

Ограничение для тяжёлых грузовиков на дорогах регионального и межмуниципального значения в Челябинской области вводится с 12 апреля, сообщают в региональном миндортрансе.

Особые условия для машин, нагрузка на каждую ось у которых превышает 6 тонн, будут действовать до 11 мая. В это время на магистралях пройдёт весенняя просушка. Уточняется, что ограничения не коснутся грузовиков, перевозящих продукты, лекарства, топливо, семена, почту, а также международных перевозок и пассажирских автобусов.

Напомним, ранее о закрытии дорог для большегрузов в преддверии паводка сообщила администрация Ашинского района, там ограничения начали действовать с 10 апреля.