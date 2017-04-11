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10:01 (мск), источник: Коммерсантъ

В Прикамье выработают единую схему для решения проблем обманутых дольщиков

Глава региона Максим Решетников провел встречу с участниками долевого строительства Первого Пермского микрорайона.

«Вопрос по Первому Пермскому микрорайону — один из самых острых в Прикамье, — заявил глава региона в ходе встречи с дольщиками, — безусловно, потребуется время, чтобы решить проблему полностью. Ситуация требует консолидированной позиции и совместных действий дольщиков и власти. Мы выработаем единую схему для решения проблем обманутых дольщиков, потому что их в крае, к сожалению, немало».

Заместитель руководителя администрации губернатора Яна Дорофеева доложила, что в начале мая краевой Арбитражный суд рассмотрит заявление о признании застройщика банкротом.

Требуется вход в процедуру банкротства: застройщик задолжал кредиторам более 2 млрд руб. При банкротстве застройщика добиться завершения строительства домов можно, если участники строительства примут решение о создании ЖСК, в который будут переданы и земельный участок, и недостроенные дома.

Если граждане проголосуют против создания ЖСК, земельный участок и находящиеся на нем дома будут проданы с торгов. Исходя из вырученных средств будут произведены выплаты участникам строительства. По предварительным оценкам, сумма выплат составит не более 20% от размера требований участников строительства.

Максим Решетников подчеркнул, что сейчас основная задача определиться с формированием ЖСК. Краевые власти, в свою очередь, готовы помогать гражданам в этом процессе: им будет оказана организационная поддержка, необходимое юридическое сопровождение.

Следующий шаг — анализ социально состава дольщиков, и разработка для них критериев поддержки. Глава региона поручил министру строительства Михаилу Сюткину до августа 2017 года завершить экспертизу домов и к следующей встрече с дольщиками, которая состоится в июне, подготовить предложения по региональным мерам социальной поддержки.

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