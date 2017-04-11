В Челябинске возобновится строительство кафедрального собора Рождества Христова

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе главы региона.

«Необходимо актуализировать задачи на сезон 2017 года, чтобы в графике продолжить строительство главного храма Челябинской области — кафедрального собора Рождества Христова. Убежден, что он станет украшением Челябинска. Мы возрождаем традиции и строим собор всем миром», — подчеркнул губернатор Борис Дубровский, обращаясь к участникам совещания попечительского совета.

В 2017 году планируется возвести стены и своды храма до отметки 20 метров. Митрополит Никодим пригласил всех желающих принять участие в строительстве собора и благоустройстве прилегающей территории.