Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Моя вторая мама» 28 лет спустя: интервью с Марией Сорте
СМИ: Порошенко хранит деньги в российских банках
Портрет смертника: кем были взорвавшиеся в России террористы
У Александра Кержакова родился третий ребенок (фото)
У 39-летней Толкалиной роман с 63-летним Гребенщиковым (фото)
«Чудо по имени Белла». Как Ахмадулина покоряла мужчин10 апреля Белле Ахмадулиной могло бы исполниться 80 лет
Егор Кончаловский стал отцом во второй раз
Анна Седокова и Натали стали многодетными мамами
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
Путин «планирует начать войну» - СМИ
Россия подготовлена к борьбе с США в Сирии - СМИ
45-летняя Анна Нетребко кардинально сменила имидж (фото)
Мелания Трамп надела платье «со смыслом» на важную встречу
41-летняя Навка превзошла ожидания фанатов: фото с мужем из бани
В США о причинах возможной ядерной войны с РФ
На федеральной трассе под Петербургом в грязи застряли 30 машин
Самые необычные велосипеды
Фоторепортажи
10Уйгурская проблема Китая
19Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
10:02 (мск), источник: Nakanune.ru

В Челябинске возобновится строительство кафедрального собора Рождества Христова

В Челябинске 20 апреля возобновится строительство кафедрального собора Рождества Христова.

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе главы региона.

«Необходимо актуализировать задачи на сезон 2017 года, чтобы в графике продолжить строительство главного храма Челябинской области — кафедрального собора Рождества Христова. Убежден, что он станет украшением Челябинска. Мы возрождаем традиции и строим собор всем миром», — подчеркнул губернатор Борис Дубровский, обращаясь к участникам совещания попечительского совета.

В 2017 году планируется возвести стены и своды храма до отметки 20 метров. Митрополит Никодим пригласил всех желающих принять участие в строительстве собора и благоустройстве прилегающей территории.

«В дальнейшем можно будет прийти и потрудиться на благоукрашение территории. Есть множество вариантов: кто-то помогает цементом, строительным материалом. Главное то, что храм строим все вместе!», — отметил митрополит Челябинский и Миасский Никодим.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Из Петрозаводского госуниверситета вновь собираются уволить главного критика ЕГЭ
Борис Джонсон призвал США к новым ракетным ударам по Сирии
В ООН предрекли «существенный рост» зарплат россиян в 2017 году
СК заподозрил двух россиян в связях с «Правым сектором»
«Почта России» начала борьбу против «серой» почты
Правозащитники заявили о сокращении числа смертных казней
Россияне включены в Зал славы фигурного катания
Алишер Усманов подаст в суд на Навального за клевету
Спорт
Приговорены к «Ювентусу». Почему «Барселона» проиграет в Турине Несколько причин, которые могут помешать Месси, Суаресу и Неймару добиться успеха в первом матче
Авто
Экс-мэр Архангельска устроил гонки на Ferrari в торговом центре Бывший мэр Архангельска дрифтовал по этажам магазина в течение 15 минут. Свои действия он объяснил перформансом в честь художницы Абрамович
Hi-Tech
Запрет на соцсети для детей уже в Госдуме: мнение россиян В Госдуму внесен закон о запрете соцсетей для детей младше 14 лет и регистрации по паспорту
Кино
Билан и Меладзе поссорились в детском «Голосе» Дима Билан обиделся на своего коллегу по шоу из-за выступления его подопечных
Недвижимость
Олимпийские коттеджи распродадут через интернет
В Петербурге подешевело вторичное жилье
К 2025 году россиян обещают обеспечить комнатами
Власти ужесточат расчет оплаты общедомовых нужд
Леди
7 моделей солнцезащитных очков, которые в моде в этом сезоне Главное вовремя остановиться: ограничиться одной парой и не растеряться в множестве вариантов — очень непросто
Дети
Егор Кончаловский стал отцом во второй раз Новая возлюбленная режиссера родила ему сына.
Все о ремонте
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
9 принципов ремонта первой квартиры
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь