В Челябинске возобновится строительство кафедрального собора Рождества Христова
В Челябинске 20 апреля возобновится строительство кафедрального собора Рождества Христова.
В Челябинске 20 апреля возобновится строительство кафедрального собора Рождества Христова.
Об этом Накануне.RU сообщили в
«Необходимо актуализировать задачи на сезон 2017 года, чтобы в графике продолжить строительство главного храма Челябинской области — кафедрального собора Рождества Христова. Убежден, что он станет украшением Челябинска. Мы возрождаем традиции и строим собор всем миром», — подчеркнул губернатор Борис Дубровский, обращаясь к участникам совещания попечительского совета.
В 2017 году планируется возвести стены и своды храма до отметки 20 метров. Митрополит Никодим пригласил всех желающих принять участие в строительстве собора и благоустройстве прилегающей территории.
«В дальнейшем можно будет прийти и потрудиться на благоукрашение территории. Есть множество вариантов: