В Уфе продолжается строительство Тимашевского переезда

Сейчас строительство транспортной развязки продолжается. Когда пробкам на северном выезде из столицы придёт конец, знает корреспондент «Вестей». Вот пожалуй яркий пример того зачем на Тимашевском переезде необходим мост.

Эта многокилометровая пробка образовалась всего за несколько минут в самый разгар дня. Пока не прекратятся ремонтные работы на железнодорожных путях, такая картина тут наблюдается днем и вечером.

Разгрузить пересечение Бирского тракта и железнодорожных путей основная задача путепровода. Новая транспортная развязка должна значительно увеличить пропускную способность и избавить уфимцев от постоянных заторов Согласно плану, длина двухполосного моста составит 160 метров.