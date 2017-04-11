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09:41 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В Уфе продолжается строительство Тимашевского переезда

Длина Тимашевского железнодорожного переезда в Уфе составит 160 метров. Общая протяженность участка, включая подъезды к мосту, составит один километр.

Источник: ГТРК Башкортостан

Сейчас строительство транспортной развязки продолжается. Когда пробкам на северном выезде из столицы придёт конец, знает корреспондент «Вестей». Вот пожалуй яркий пример того зачем на Тимашевском переезде необходим мост.

Эта многокилометровая пробка образовалась всего за несколько минут в самый разгар дня. Пока не прекратятся ремонтные работы на железнодорожных путях, такая картина тут наблюдается днем и вечером.

Разгрузить пересечение Бирского тракта и железнодорожных путей основная задача путепровода. Новая транспортная развязка должна значительно увеличить пропускную способность и избавить уфимцев от постоянных заторов Согласно плану, длина двухполосного моста составит 160 метров.

Общая протяженность объекта — один километр. Кроме того планируется установить шумозащитные экраны и очистные сооружения. Но пока работы осложняются из-за переноса коммуникаций.

Пока ведутся строительные работы, движение на переезде не ограничивается. Однако не исключено, что в будущем без этого не обойтись. Но ограничения будут минимальными. Конструкция будет расположена на шести опорах. Один пролет уже готов. Сдать объект планируется в июне 2018 года.

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