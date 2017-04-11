Под Волгоградом газовщики получили штраф за отключение топлива
Газовщиков оштрафовали на 325 000 рублей за отключение ресурса в Котовском районе Волгоградской области.
Газовщиков оштрафовали на 325 000 рублей за отключение ресурса в Котовском районе Волгоградской области.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
Таким образом поставщик газа оставил без горячей воды добросоветных потребителей. «В подобных случаях мы считаем необходимым применять административные меры воздействия к нарушителям даже несмотря на то, что к моменту рассмотрения дела подача газа была возобновлена», — подчеркивает замруководителя Волгоградского УФАС Анна Гаджиева.