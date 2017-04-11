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11:45 (мск), источник: АиФ Волгоград

Под Волгоградом газовщики получили штраф за отключение топлива

Газовщиков оштрафовали на 325 000 рублей за отключение ресурса в Котовском районе Волгоградской области.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе УФАС, предприятие в июне 2015 года прекратило поставлять газ МУП «Котельные и тепловые системы», в результате чего несколько жилых многоквартирных домов и социальных объектов остались без горячей воды.

Таким образом поставщик газа оставил без горячей воды добросоветных потребителей. «В подобных случаях мы считаем необходимым применять административные меры воздействия к нарушителям даже несмотря на то, что к моменту рассмотрения дела подача газа была возобновлена», — подчеркивает замруководителя Волгоградского УФАС Анна Гаджиева.

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