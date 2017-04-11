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11:00 (мск), источник: Калининград.Ru

На Второй эстакаде временно закроют съезды на Московский проспект

Во время установки шумозащитных экранов на Второй эстакаде будет временно ограничено движение по съездам на Московский проспект. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Источник: Калининград.Ru

Съезд с мостового перехода на Московский проспект в сторону выезда из города будет закрыт с 20 по 26 апреля. Подъём с Московского проспекта на улицу 9 Апреля перекроют с 27 апреля до 4 мая.

На время производства работ по монтажу шумозащитных экранов автобусный маршрут № 28 направят по Московскому проспекту, Литовскому валу, улице Черняховского и далее согласно существующей схеме движения. В обратном направлении по тому же маршруту.

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