На Второй эстакаде временно закроют съезды на Московский проспект

Съезд с мостового перехода на Московский проспект в сторону выезда из города будет закрыт с 20 по 26 апреля. Подъём с Московского проспекта на улицу 9 Апреля перекроют с 27 апреля до 4 мая.

На время производства работ по монтажу шумозащитных экранов автобусный маршрут № 28 направят по Московскому проспекту, Литовскому валу, улице Черняховского и далее согласно существующей схеме движения. В обратном направлении по тому же маршруту.