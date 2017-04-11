Кенийский миллионер купит белорусский колхоз

МИНСК, 11 апр — Sputnik. Белинвестбанк и крупнейшая в Кении группа компаний «Самир» (Sameer Group), которой владеет миллионер Наушад Нурали Мерали, подписали меморандум о намерениях по приобретению компанией принадлежащих банку акций в ОАО «Агрофирма «Фаличи» и дальнейших инвестициях в сельхозпредприятие.

Как сообщили Sputnik в белорусском банке, доктор Наушад Нурали Мерали является основателем и председателем группы «Самир», которая представляет собой конгломерат из 15 компаний, активно работающих в широком спектре отраслей по всей Восточной Африке в течение последних трех десятилетий. Основными сферами интересов главы компании в Беларуси являются автотракторная техника, шины, агробизнес, строительство.