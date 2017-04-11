Кенийский миллионер купит белорусский колхоз
Белинвестбанк продаст бизнесмену из Кении принадлежащие ему акции ОАО «Агрофирма «Фаличи» в Минской области.
Белинвестбанк продаст бизнесмену из Кении принадлежащие ему акции ОАО «Агрофирма «Фаличи» в Минской области.
МИНСК, 11 апр — Sputnik. Белинвестбанк и крупнейшая в Кении группа компаний «Самир» (Sameer Group), которой владеет миллионер Наушад Нурали Мерали, подписали меморандум о намерениях по приобретению компанией принадлежащих банку акций в ОАО «Агрофирма «Фаличи» и дальнейших инвестициях в сельхозпредприятие.
Как сообщили Sputnik в белорусском банке, доктор Наушад Нурали Мерали является основателем и председателем группы «Самир», которая представляет собой конгломерат из 15 компаний, активно работающих в широком спектре отраслей по всей Восточной Африке в течение последних трех десятилетий. Основными сферами интересов главы компании в Беларуси являются автотракторная техника, шины, агробизнес, строительство.
«Условиями меморандума предусмотрена поэтапная работа по возможности приобретения группой компаний «Самир» акций, принадлежащих ОАО «Белинвестбанк», а также документ определяет намерение инвестора осуществить дополнительные инвестиции на дальнейшее развитие сельскохозяйственного предприятия ОАО «Агрофирма «Фаличи», — пояснили в банке.
Белинвестбанк стал владельцем сельхозпредприятия в 2004 году в рамках указа президента по финансовому оздоровлению предприятий АПК.
Агрофирма «Фаличи» расположена в Стародорожском районе Минской области, специализируется на производстве мясной и молочной продукции. Общая площадь хозяйства — более 3,2 тысячи гектаров.
За первое полугодие 2016 года, согласно данным финансовой отчетности компании, прибыль от текущей деятельности агрофирмы составила 0,2 миллиона рублей.
По данным Forbes, Наушад Нурали Мерали входит в число 50 богатейших бизнесменов Африки. Его состояние в 2015 году оценивалось в 370 миллионов долларов.