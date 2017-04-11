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09:49 (мск), источник: Actualitati.md

Лекарства в Молдове станут дешевле

В марте этого года, было запротоколировано 390 видов медикаментов по сниженной цене от изготовителя.

Источник: Actualitati.md

Агентство по лекарствам и медицинским изделиям в Молдове зарегистрировало в марте 390 препаратов по сниженной цене от производителя. В молдавских леях цена опустилась примерно на 3,8%, чем за прошлый год.

Медикаменты, на которых распространилась уценка — это антимикотические, антибактериальные препараты для системного применения, антиастматические. Также есть и бета-блокаторы, нейролептики, анальгетики, антибиотики, сердечные препараты и так далее.

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