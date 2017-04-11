Лекарства в Молдове станут дешевле
В марте этого года, было запротоколировано 390 видов медикаментов по сниженной цене от изготовителя.
В марте этого года, было запротоколировано 390 видов медикаментов по сниженной цене от изготовителя.
Агентство по лекарствам и медицинским изделиям в Молдове зарегистрировало в марте 390 препаратов по сниженной цене от производителя. В молдавских леях цена опустилась примерно на 3,8%, чем за прошлый год.
Медикаменты, на которых распространилась уценка — это антимикотические, антибактериальные препараты для системного применения, антиастматические. Также есть и