Лекарства в Молдове станут дешевле

Агентство по лекарствам и медицинским изделиям в Молдове зарегистрировало в марте 390 препаратов по сниженной цене от производителя. В молдавских леях цена опустилась примерно на 3,8%, чем за прошлый год.

Медикаменты, на которых распространилась уценка — это антимикотические, антибактериальные препараты для системного применения, антиастматические. Также есть и бета-блокаторы, нейролептики, анальгетики, антибиотики, сердечные препараты и так далее.